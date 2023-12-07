الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ممثل حملة المرشح عبدالفتاح السيسي: برنامجنا الانتخابي يضم خطة مصر التنموية 2030

عصام هلال
عصام هلال

قال عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن الحملة الانتخابية للمرشح عبدالفتاح السيسي واضحة المعالم بصورة كبيرة، حيث تضم الحملة خطة مصر التنموية 2030.

حملة المرشح السيسي 

وأكد هلال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أنه تم التطرق إلى حجم الإنجازات التي مرت بها الدولة المصرية والتي يعلمها المواطنين جيدًا في مختلف القطاعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

أضاف أنه تم عمل الكثير من المؤتمرات المباشرة مع المواطنين في مختلف المحافظات، ولهذا يمكن القول أن الحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي شهدها أبناء مصر من مختلف أنحاء الجمهورية، ولم يتبق الآن سوى اختيار المواطنين لمن يمثلهم السنوات المقبلة. 

حياة كريمة

أشار إلى أن مبادرة حياة كريمة التي أمر بتدشينها الرئيس السيسي كانت بمثابة إنقاذ حقيقي للمواطنين،  حيث كانت هناك ردود أفعال جيدة على الإنجازات التي قامت بها هذه المبادرة في القرى المصرية التي عانت من التهميش لسنوات عدة. 

ممثل حملة المرشح عبد الفتاح السيسي عصام هلال اليوم دي ام سي البرنامج الإنتخابي

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