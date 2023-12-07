أفلام رأس السنة.. إسعاد يونس تعود للسينما ب"عصابة عظيمة"

تستعد الفنانة إسعاد يونس للمشاركة في موسم أفلام رأس السنة بأحدث أعمالها السينمائية “عصابة عظيمة”، وحددت الجهة المنتجة للعمل موعد طرحه ليكون مطلع شهر يناير المقبل.

وتعود إسعاد يونس إلى شاشة السينما بعد سنوات طويلة من الغياب، بفيلم جديد مليء بالكوميديا والأكشن بعنوان “عصابة عظيمة”، من تأليف هاجر الإبياري، وإخراج المخرج القدير وائل إحسان.

الفيلم من بطولة إسعاد يونس، محمد محمود، كريم عفيفي، رنا رئيس، مصطفي عنبة، فرح الزاهد، والطفلة لوسيندا سليمان. وبالإضافة إلى طاقم العمل الرائع، فمن بين النجوم ضيوف شرف مثل: النجم محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، إبراهيم السمان، وأحمد عزمى. الفيلم مليء بالكوميديا المضحكة، التقلبات في الحبكة، الأحداث الجذابة، والمزيد.



وتدور أحداث الفيلم حول إسعاد يونس التي تقدم شخصية والدة كريم عفيفي الذي يتعرض لعملية نصب كبيرة، ويتفق الثنائى على ضرورة استرداد حقهما من خلال تشكيل عصابة، فيلم عصابة عظيمة من تأليف هاجر الإبياري ومن إخراج وائل إحسان، ومن بطولة إسعاد يونس، كريم عفيفي ورنا رئيس، محمد ثروت، محمد محمود، عنبة، فرح الزاهد.

يذكر أن آخر أعمال إسعاد يونس في السينما فيلم "200 جنيه"، الذي عرض 2021، وشارك في بطولته: أحمد رزق، أحمد السقا، هاني رمزي، خالد الصاوي، طارق عبدالعزيز، ليلى علوى، مي سليم، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين، كما ظهرت مؤخرا كضيف شرف في فيلمي "فضل ونعمة" و"من أجل زيكو" 2022.