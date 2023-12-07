الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا أرسانيوس يترأس اجتماع مجمع كهنة الوادي الجديد

الأنبا بيسنتي
الأنبا بيسنتي

عقد مجمع كهنة الوادي الجديد والواحات اليوم الخميس، اجتماعهم الدوري في مقر المطرانية، بحضور نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الإيبارشية. 

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها نيافته، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

في سياق متصل بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صلى نيافة الأنبا بيسنتي أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مار مينا بجبل أبنوب القداس الإلهي لعيد الشهيد مرقوريوس (أبي سيفين)، أمس الأول، والذي تحتفل به الكنيسة القبطية في 25 هاتور، في ختام نهضة الشهيد بكنيسته بـقرية الحمام التابعة للإيبارشية، ورسم نيافته عقب صلاة الصلح عشرين من أبناء الكنيسة في رتبة أغنسطس (قارئ) للخدمة بالكنيسة ذاتها.

كما سام نيافة الأنبا بيسنتي الخادم بساده جرجس شماسًا كاملًا باسم دياكون بساده، والخادم ليون حنا شماسًا كاملًا باسم دياكون فيلوباتير، للخدمة بالكنيسة ذاتها.

كما رسم نيافته 3 من كهنة الإيبارشية في رتبة القمصية، وهم:

الأب القمص كيرلس صدقي كاهن كنيسة الشهيد أبي سيفين بقرية الحمام.
الأب القمص بطرس رفعت كاهن كنيسة القديس مار يوحنا المعمدان بمدينة أبنوب.
الأب القمص داود غيط كاهن مذبح القديس مار مرقس بمدينة الفتح.

مجمع كهنة الوادي الجديد مقر المطرانية الإيبارشية الأنبا أرسانيوس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية الانبا بيسنتي

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