محافظ سوهاج يسلّم 30 جهاز عروس للمقبلات على الزواج (صور)

سلَّم اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، عدد 30 جهاز عروس للفتيات المقبلات على الزواج من الأسر الأولى بالرعاية من مختلف مراكز المحافظة، كمرحلة أولى ضمن توزيع 50 جهازًا، وذلك بالتعاون مع البنك الزراعي المصري، والتضامن الاجتماعي، وعدد من الجمعيات الأهلية المشاركة.

وهنأ محافظ سوهاج، الفتيات المقبلات على الزواج، متمنيًا لهن حياة سعيدة، مؤكدًا أن الدولة لا تألو جهدًا في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوسيع دائرة الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية، موجهًا الشكر لمسؤولي البنك الزراعي على التعاون المثمر مع محافظة سوهاج في مختلف المجالات، والجمعيات المشاركة في الفعالية، لافتًا إلى أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في التعاون مع الحكومة؛ لتقديم يد العون للاسر الأكثر احتياجًا.

من جهته، أوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، أن عدد المستفيدين من الأجهزة التي تم تقديمها اليوم بلغ 60 شابًا وفتاة من المقبلين على الزواج، مشيرًا إلى أن كل جهاز يشمل "غسالة، ثلاجة، بوتاجاز، فرن بوتاجاز، مكواة، خلاط، مروحة، بطانية، لحاف، كاتل، كولمن مياه"، مقدمة من البنك الزراعي المصري، وعدد من الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني.

محافظة سوهاج يسلم 30 جهاز عروس

محافظة سوهاج يسلم 30 جهاز عروس

محافظة سوهاج يسلم 30 جهاز عروس