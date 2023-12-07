قرار عاجل بحق صاحب فيديو المطبخ الفاضح كروان مشاكل

قرر قاضي المعارضات بمحكمة التجمع الخامس، اليوم الخميس، تجديد حبس التيك توكر كروان مشاكل، 15 يومًا على ذمة التحقيق بتهمة التحريض على الفسق والفجور والتعدي على قيم ومبادئ المجتمع المصري.

واتخذت أجهزة الأمن بسوهاج إجراءاتها لترحيل التيك توكر كروان مشاكل إلى مديرية أمن القاهرة لبدء التحقيق معه في اتهامه بالتحريض على الفسق والفجور، بعد إلقاء القبض عليه مختئبًا في منزل خالته بمركز طهطا.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، تلقى معلومات أكدتها تحريات ضباط المباحث، بإشراف اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية، تفيد باختباء المتهم عند خالته، 56 سنة، بنجع عرب بخواج التابع لقرية الشيخ زين الدين بدائرة مركز طهطا.

على الفور تم تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، وجرى تشكيل مأمورية أمنية من ضباط المباحث بقيادة العميد رأفت رشوان، رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع الشمال، وإشراف العميد محمود طه، رئيس مباحث المديرية.

وبتفتيش منزل المذكورة تبين وجود المتهم مختبئًا في إحدى غرف المنزل، حيث تم اقتياده إلى مركز شرطة طهطا وعمل محضر إجراءات ضبط، وتم اتخاذ إجراءات ترحيله إلى مديرية أمن القاهرة للتحقيق معه في التهم المنسوبه إليه.