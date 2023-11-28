كونت ثروة من الدعارة.. مفاجآت صادمة في التحقيقات مع إنجي حمادة بطلة "فيديو المطبخ"

قبل 7 أيام من الآن، انتشر مقطع فيديو عبر تطبيق تيك توك أثار جدل رواد السوشيال ميديا بشدة وأطلقوا عليه "فيديو المطبخ" ونال استياء الآلاف لما تضمنه من محتوى فاضخ ومشاهد خادشة للحياء وألفاظ جريئة أطلقها التيك توكر كروان مشاكل والمذيعة إنجي حمادة

فور انتشار مقطع الفيديو انهالت البلاغات على كروان مشاكل وإنجي حمادة واتهمتهما بنشر الفسق والفجور لتتحرك الجهات الأمنية وتلقي القبض على المذيعة إنجي حمادة وتقرر النيابة العامة ضبط وإحضار كروان مشاكل للتحقيق معهما فيما نسب إليهما من اتهامات.

تحقيقات النيابة العامة التي أجرتها على مدار 48 ساعة كشفت عن مفاجآت كان أبرزها أن المتهمة سماح.م الشهيرة بـ إنجي حمادة "مسجلة آداب" حيث سبق إلقاء القبض عليها منذ 8 سنوات في أحضان ثري مصري أثناء ممارستهما الرذيلة داخل شقة بمدينة القاهرة الجديدة ولم تكن تلك المرة الأولى التي تواجه فيها "إنجي حمادة" تهمة ممارسة الدعارة ليتبين أنها سبق اتهامها في عدة قضايا ممارسة أفعال منافية للآداب.

كليبات وإعلانات ستار للدعارة

وأشارت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب حينها، إلى أن المتهمة أطلقت كليب بعنوان "أنا زهقانة" وشاركت في بعض الإعلانات التجارية والمشاهد التمثيلية والتي اتخذتها جميعا ستارا لأعمال الدعارة والقوادة، ووردت معلومات حينها بانتشار اسم سيدة مسجلة آداب فى أعمال الدعارة من خلال استقطابها رجال أعمال وساقطات، وتكوين شبكة بينهم مقابل مبالغ مالية وهدايا.

وأفادت المعلومات بتواجدها وسيدة أخرى مع أحد راغبي المتعة الحرام داخل شقة في القاهرة الجديدة فانطلقت مأمورية نجحت في القاء القبض عليها وبرفقتها طليقة رجل أعمال شهير صاحب محلات ملابس، فى أحضان رجل أعمال آخر.

وكشفت التحريات أن المتهمة الأولى "سماح.م " وشهرتها إنجى، وبصحبتها أخرى "سمية. ع " وشهرتها منة، والسابق ضبطها فى قضايا آداب، طليقة رجل أعمال شهير، قاموا باستقطاب راغبى المتعة الحرام من الأثرياء واستخدام 5 شقق تملكها المتهمة الأولى فى القاهرة الجديدة وكرا لنشاطهم.

ثروة من الدعارة

وتمكن رجال مباحث الآداب من ضبط المتهمة داخل إحدى الشقق السكنية التى تملكها أثناء ممارسة الرزيلة مع رجل أعمال مصرى مقابل 5 آلاف جنيه، والذى تمكن من الهروب أثناء محاولة ضبطه، وبحوزتهم حبوب ترامادول وحشيش وخمور وملابس داخلية وأوقية ذكرية.

وفجرت التحقيقات، مفاجآت أخرى من بينها كشفت التحريات أن المتهمة كانت تمتلك فيلا بمنتجع النخيل فى الإسكندرية، وأسطول من السيارات الفارهة "15 سيارة"، استخدمتها فى نقل فتيات الليل، وأن ليس لها وسيلة تعايش مشروعة أو مصدر رزق ثابت سوى ما تتحصل عليه من أموال خلال عملها بتسهيل واستغلال السيدات، وتقديمهن للرجال راغبى المتعة الحرام خاصة الأثرياء من الدول العربية.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهمة تمارس أعمال القوادة منذ أكثر منذ عشرين عاما، وتم ضبطها فى 5 قضايا تسهيل دعارة فى محافظات القاهرة والإسكندرية والإسماعلية والجيزة وأنها انتقلت منذ عام 2006 للإقامة بالقاهرة الجديدة لممارسة نشاطها المشبوه، وأنها تمكنت خلال سنوات من تكوين ثروة طائلة، تمثلت فى شراء 5 شقق تمليك، وقطع أراضى سكنية وزراعية بطريق مصر الإسكندرية والإسماعلية الصحراوى، بلغت مساحتها عشرات الأفدنة.

عقب ضبطها في عام 2016 وتقديمها للمحاكمة الجنائية عاقبتها محكمة جنح القاهرة الجديدة بحبسها وصديقتها سنة لارتكابهما أعمال منافية للآداب.

بلاغ أسقطها في قبضة الأمن

تقدمت الدكتورة نهى الجندي، المحامية، ببلاغ إلكتروني إلى النيابة العامة حول مقاطع فيديو متداولة بكثرة لتيك توكر يدعى كروان مشاكل ومذيعة تدعى إنجي حمادة بسبب المحتوى الفاضح الذي يقدمانه عبر مواقع التواصل المختلفة.

وقالت الجندي، إنها تقدمت ببلاغ ضد صاحب صفحة التيك توكر كروان مشاكل والمذيعة "سماح. م" الشهيرة بـ"إنجي حمادة" اتهمتهما فيه بالتحريض على الفسق والفجور والاعتداء على قيم المجتمع بنشر مقاطع فيديو تتضمن محتوى إباحيًا وألفاظًا خادشة للحياء بعد نشر عدة مقاطع فيديوها آخرها فيديو يحمل عنوان"كروان مشاكل وإنجي في الشقة".

وتضمن البلاغ قيام كروان مشاكل وإنجي حمادة بنشر فيديوهات مخلة بالآداب والحياء العام، وأن المحتوى الذي يبثه المتهم يحرض على الفسق والفجور، بالإضافة إلى عبارات وحركات جنسية صريحة، مطالبًا بإلقاء القبض عليهما وإغلاق القناة المشار إليها.