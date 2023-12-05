النيابة تقرر عرض كروان مشاكل وإنجى حمادة على الطب الشرعى

قررت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، عرض كل من التيك توكر كروان مشاكل وإنجي حمادة بطلي فيديو المطبخ الفاضح على مصلحة الطب الشرعي صباح غدٍ الأربعاء.

وكلفت النيابة الطبيب الشرعي بسحب عينة دماء من المتهمين لبيان مدى تعاطيهما للمواد المخدرة وتناولهما للكحوليات.

ومثل كروان مشاكل أمام النيابة بدون محامٍ لتقرر النيابة ندب محامٍ من نقابة محامي القاهرة الجديدة لتولي الدفاع عنه وحضور التحقيق معه طبقًا للقانون.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، عن كواليس سقوط التيك توكر كروان مشاكل بعد هروبه فور بث مقطع فيديو فاضح يجمعه مع المذيعة إنجي حمادة والمشهور بـ"فيديو المطبخ".

أشارت التحريات إلى أن الأجهزة الأمنية أعدت عدة مأموريات لضبط كروان مشاكل تنفيذًا لقرار النيابة العامة وتولى فريق من مباحث التوثيق والمعلومات بمباحث الإنترنت تتبع حساباته الشخصية عبر فيس بوك وتيك توك حتى خرج ببث لايف عبر حسابه الشخصي وتمكن فريق البحث وباستخدام التقنيات الحديثة من تحديد مكان اختفائه في محافظة سوهاج بعدما نشر صورًا من مطار الغردقة وادعى سفره خارج البلاد.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على التيك توكر كروان مشاكل بطل فيديو المطبخ مع المذيعة إنجي حمادة التي تم حبسها على ذمة التحقيقات بتهمة نشر مقاطع فيديو فاضحة.

وكشفت التحريات عن أن المتهم كروان مشاكل كان هاربًا بسوهاج وتم تحديد مكانه وخرجت مأمورية لضبطه تنفيذًا لقرار النيابة لإحضاره.