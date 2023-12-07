الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حملة المرشح الرئاسى حازم عمر خلال مناظرة التنسيقية: سنسعى لهيكلة الاقتصاد وترشيد الإنفاق

الدكتور كريم سالم
الدكتور كريم سالم

قال الدكتور كريم سالم، ممثل حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، إن البرنامج الانتخابي خاصة في المحور الاقتصادي له هدف رئيسي، وهو إعادة بناء الاقتصاد حتى لا يتأثر بالتحديات الخارجية مثلما حدث في أزمة كورونا والحرب الروسية- الأوكرانية.

جاء ذلك خلال مشاركته في مناظرة عقدتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بين ممثلي المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024، حول الرؤية الاقتصادية لكل مرشح، وكيفية التعامل مع التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.

وأضاف سالم: "سنسعى إلى هيكلة الاقتصاد المصري، ولدينا أهداف منها زيادة الاستثمار الزراعي والصناعي، والعمل على العائد من الإنفاق العام وترشيد الإنفاق".

وتابع: "يجب إصلاح هيكل المالية العامة، ونحتاج إلى إعادة هيكلة الأعباء الضريبية، والنظر إلى المجموعة السلعية المتعلقة بالدواء والغذاء، على أن يتم تقليل القيمة المضافة عليها، وأن يتم الاعتماد على التوسع في البنوك التخصصية".

أدار الحوار خلال المناظرة، أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في المناظرة الدكتور سمير صبري، الخبير الاقتصادي ومقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، حاتم رسلان، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، النائب أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، والدكتور كريم سالم، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر.

كريم سالم المرشح الرئاسي حازم عمر البرنامج الإنتخابي تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين تنسيقية شباب الأحزاب

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