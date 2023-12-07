الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وزير العدل يستقبل رئيسى المحكمتين الدستوريـتين المصرية والمـجـرية

المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان

استقبل المستشار عمر مروان، وزير العدل، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة صباح اليوم الخميس، كلًا من المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية بجمهورية مصر العربية وتوماس سيوليوك، رئيس المحكمة الدستورية المجري والوفد المرافق له، وحضر اللقاء لفيف من قيادات الوزارة.

في بداية الاجتماع رحب الوزير بالمستشار رئيس المحكمة الدستورية المجري مُشيدًا بتميز العلاقات المصرية المجرية والروابط التاريخية بين البلدين.

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وتناول اللقاء بحث سُبل التعاون القضائي المشترك بين البلدين في مختلف المجالات القانونية والقضائية لاسيما في المجال الدستوري حيثُ تزخر مصر بكفاءات عالية في هذا المجال وعلى رأسها المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية.

ومن جانبه، أبدى رئيس المحكمة الدستورية المجري سعادته باللقاء مُعربًا عن تقديره للتطوير في المنظومة القضائية، وإعجابه بما شهده في العاصمة الإدارية من مقرات حكومية متميزة، متطلعًا إلى مزيد من التعاون بين البلدين في المجال الدستوري.

وفي ختام اللقاء، اصطحب الوزير رئيسي المحكمتين الدستوريتين والوفد المرافق لهما في جولة تفقدية لأروقة الوزارة، أطلعهما خلالها على آليات العمل المستحدثة من برامج وتطبيقات رقمية والتي تساهم في إنجاز العمل بكفاءة وفاعلية ودقة.

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