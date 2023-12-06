أول محكمة بالصعيد.. مساعد وزير العدل يفتتح محكمة الطفل بمدينة أبو تيج

افتتح المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون صندوق أبنية المحاكم محكمة الطفل بمدينة أبو تيج بمحافظة أسيوط والتي تعتبر أول محكمة في محافظات الصعيد وتختص بكل ما يتعلق بشئون الطفل وحمايته.

جاء ذلك بحضور المستشارة أمل عمار مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل والمستشار نادي عبد الحفيظ رئيس الاستئناف رئيس محكمة شمال أسيوط الابتدائية ووفد أجنبي من هيئة اليونسيف ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) والوفد المرافق لها والمستشار يحيى الزارع المحامي العام الأول لنيابات الاستئناف والمستشار أحمد أبوعلي وكيل التفتيش القضائي والمستشار خالد إسماعيل مدير إدارة تنفيذ جنوب أسيوط والمستشار شعبان عرابي مدير إدارة تنفيذ محكمة شمال والمستشار محمد أبوسيف رئيس نادي قضاة أسيوط والمستشار أحمد كدواني وكيل نادي القضاة والدكتور أحمد جابر أمين عام محكمة أسيوط الابتدائية.

المحكمة صديقة للطفل بما يتوافق مع مواثيق حقوق الطفل



وفي مستهل جولته أكد مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم أن هذه المحكمة صديقة للطفل بما يتوافق مع مواثيق حقوق الطفل، موضحًا أنه روعي في تصميمها وتأثيثها كافة المعايير والمتطلبات الدولية المقررة لحماية حقوق الطفل والتي جاءت بشراكة مع منظمة يونيسف مصر لتعميمها على جميع محاكم الطفل وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.

وأجرى مساعدي وزير العدل لشئون المحاكم وحقوق الإنسان جولة تفقدية داخل أروقة المحكمة وقاعتها المجهزة بأحدث الوسائل والتجهيزات التي تتناسب مع طبيعة ونفسية الأطفال كأماكن جلوسهم والاتصال بين غرف المداولة والغرفة الصديقة للطفل بنظام "الفيديو كونفرانس" وغرفة المراقبين والخبراء الاجتماعين العاملين في المحكمة والغرفة الصديقة للطفل والمخصصة للطفل المجني عليه أو الشاهد والمجهزة بمرآة آحادية الاتجاه ومتصلة بقاعة المحكمة وغرفة المداولة ومجهزة بنظام "الفيديو كونفرانس"، وذلك كله لبث الطمأنينة لدى الطفل.

فضلا عن مراعاة التصميم الإنشائي لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة على نحو يتلائم معهم وييسر تحركهم.

وقالت ممثلة اليونسيف خلال الافتتاح إنها من خلال مراقبتها لقضايا الأطفال المتهمين أو المجني عليهم داخل مصر وجدت تحسن ملحوظ في تحقيق العداله والحفاظ علي حقوقهم بما يتوافق مع مواثيق وقوانين حماية الأطفال.

وفي ختام الجولة أعربت ممثلة اليونسيف عن شكرها وتقديرها لما لمسه من جهد قد بذل وأشاد بالتعاون البناء مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ولتحقيق المصلحة الفضلى للطفل وثمرة للتعاون بين وزارة العدل ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

افتتاح محكمة الطفل

افتتاح محكمة الطفل

افتتاح محكمة الطفل

افتتاح محكمة الطفل