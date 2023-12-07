الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البابا تواضروس لكهنة الرعاية الاجتماعية: "كن رحيمًا أمينًا مدبرًا"

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

عقد البابا تواضروس الثاني، اليوم الخميس، الاجتماع السنوي مع كهنة الرعاية الاجتماعية في إيبارشيات “أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج، أسيوط، والمنيا” إلى جانب إيبارشيتي البحر الأحمر والوادي الجديد، بإجمالي 29 إيبارشية.

كلمة القمص رافائيل ثروت

وقدم القمص رافائيل ثروت نائب أسقف الخدمات، في كلمته شرحًا للرؤية الخاصة بإنشاء مكتب التنمية والرعاية الاجتماعية في الإيبارشيات.

وتحدث القمص بيشوي شارل سكرتير خدمة الرعاية الاجتماعية، عما تم إنجازه حتى الآن في خدمة الرعاية الاجتماعية، وعن برامج "علم ابنك" و"بنت الملك" و"شنطة البركة".

من جانبها، تحدثت الدكتورة أميرة تواضروس مدير المركز الديموجرافي، بوزراة التخطيط والتنمية، عن مشروع تنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس السيسي عام 2020.

وتناولت سالي عبد القادر نائب مدير إدارة الشمول المالي بالبنك المركزي، خلال كلمتها، موضوع الشمول المالي للفئات المهمشة وكيفية تعليم الناس الإدارة الصحيحة لأموالهم ودور الكنيسة في زيادة الوعي في هذا السياق.

كما تم عرض فيلم قصير عن مشروع "علم ابنك"، حيث تم في نهاية اللقاء تكريم الطلبة المتفوقين في المرحلة الإعدادية من المشاركين في المشروع، والآباء أساقفة الإيبارشيات التي يتبعها المتفوقون.

وفي كلمته، شكر قداسة البابا الحضور والمتكلمين، وهنأهم بمناسبة صوم الميلاد واقتراب شهر كيهك، ثم قدم ثلاث نصائح للكاهن الذي يخدم خدمة الرعاية الاجتماعية:
1- كن رحيمًا: 
ونوه: "القسوة اختراع بشري وهي أحد روافد الخطية."
وأضاف: "إن كنت قاسيًا فاعرف أنك خاطي. والقسوة لا تليق بالخدمة الاجتماعية."
وحذر: "راجع نفسك واعلم أن القسوة تبعدك عن الملكوت مثل العذارى الجاهلات اللاتي سمعن جملة:《إِنِّي مَا أَعْرِفُكُنَّ (مت ٢٥: ١٢)》

وتابع: "أرجوك كن رحيمًا لأننا في زمن يحتاج إلى الرحمة. الكنيسة تطبطب على الناس وربنا يكفيك شر الحاجة، من فضلك كن رحيمًا".

2- كن أمينًا: 
وأوضح: "خير ربنا كثير ويكون فيه البركة مع أمانتك وما بين يدينا ليس لنا فضل فيه، الكنيسة كنيسة المسيح وهو يعرف احتياجها"


ولفت: "قدسك كاهن ولك كرامة الكهنوت وتمثل الكنيسة القبطية من فضلك كن أمينًا لأقصى حد وتذكر الوعد《كُنْ أَمِينًا إِلَى الْمَوْتِ فَسَأُعْطِيكَ إِكْلِيلَ الْحَيَاةِ》(رؤ ٢: ١٠). كن أمينًا ً إلى نهاية الحياة وانتبه لنفسك، لأن في مثل الخمس خبزات  اعتمد على أمانة الطفل وامانة التلاميذ الذين قدموا للمسيح بأمانة، فكن أمينًا ًا في هذه الخدمة."

3- كن مدبرًا: 
وشرح: "انصح شعبك باقتناء الأشياء التي تفيدهم فقط، وألا ينفقوا على أشياء تضرهم، علم شعبك التدبير وعدم إهدار الطعام".
واختتم: "ونحن نصلي في الكنيسة قائلين:نجنا من الغلاء".

البابا تواضروس الثاني تواضروس الثاني ٢٩ إيبارشية القمص رافائيل ثروت كهنة الرعاية الاجتماعية

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