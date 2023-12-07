الأنبا جوارجيوس يترأس الاحتفال بعيد الشهيد "أبي سيفين" بمطاي

احتفلت كنيسة الشهيد فيلوباتير مرقوريوس (أبي سيفين) بقرية الجلاء التابعة لإيبارشية مطاي، بعشية عيد الشهيد شفيع الكنيسة، الذي احتفلت به الكنيسة القبطية.

الأنبا جوارجيوس يترأس الاحتفال

حيث صلى نيافة الأنبا جوارجيوس أسقف الإيبارشية صلوات العشية، وتم تطييب رفات الشهيد أبي سيفين، كما صلى نيافته قداس العيد، بالكنيسة ذاتها.

هذا و صلى نيافة الأنبا صموئيل أسقف طموه، أمس، قداس عيد الشهيد فيلوباتير مرقوريوس (أبي سيفين) بديره الأثرى بطموه، مقر مطرانية طموه وتوابعها، وألقى نيافته كلمة روحية.

شارك نيافته بصلوات القداس نيافة الأنبا سيدراوس أسقف عام قطاع كنائس عزبة النخل.

وبدأت احتفالات المطرانية بعيد شفيعها بصلاة العشية، والتي طيَّب خلالها نيافتهما رفات الشهيد بحضور مجمع كهنة الإيبارشية، وجموع غفيرة من الشعب.

وأخيرًا صلى الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، قداس عيد الشهيد أبي سيفين بكنيسة السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين بمدينة الأمل.

وعقب صلاة الصلح رسم نيافته ٦٣ من ابناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس.

وشارك في صلوات القداس الآباء كهنة الكنيسة وبعض من كهنة المنطقة وخورس الشمامسة وأسر الشمامسة الجدد.

كان الأنبا أكليمندس قد صلى عشية العيد بالكنيسة ذاتها، وخلالها طَيَّب رفات الشهيد الموجودة بالكنيسة.

كما عقد مجمع كهنة شرق السكة الحديد،، اجتماعهم الدوري في كنيسة السيدة العذراء بمهمشة مقر نيافة الأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس القطاع، بحضور نيافته.

بجانب القداس الإلهي ألقى الأب القس يوحنا عطا كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بقرية صهرجت الكبرى محاضرة عن "الكاهن في رسائل چيروم"، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة، كما حثّ الأنبا مارتيروس على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وعقد مجمع كهنة إيبارشية شرق المنيا، اجتماعهم الدوري في كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة رافائيل بالمنيا الجديدة، بحضور الأنبا فام أسقف الإيبارشية.

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها نيافته، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.