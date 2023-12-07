سكاي: لايبزيج لا يمانع رحيل تيمو فيرنر في هذه الحالة

كشفت تقارير صحفية عن موقف إدارة نادي ريد بول لايبزيج الألماني من رحيل تيمو فيرنر، مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وسبق أن كشفت شبكة سكاي ألمانيا أن نادي مانشستر يونايتد يفكر في تقديم عرض لإدارة لايبزيج من أجل الحصول على خدمات فيرنر خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته شبكة سكاي ألمانيا، فإن إدارة نادي لايبزيج مستعدة لمناقشة عروض التعاقد مع فيرنر في الانتقالات الشتوية، وذلك في حالة موافقة اللاعب على الانتقال.

تيمو فيرنر شارك في 13 مباراة بقميص لايبزيج منذ بداية الموسم الجاري، من بينها 4 مباريات أساسيًا وسجل هدفين وصنع واحدًا.

تيمو فيرنر بدأ مسيرته ضمن صفوف شباب نادي ستينهالد وانتقل لشباب شتوتجارت في صيف 2002، ثم تدرح في المراحل العمرية بالنادي قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في صيف عام 2013، وقضى 3 مواسم مع النادي ثم انضم لنادي ريد بول لايبزج في صيف 2016 وقضى 4 مواسم مع الفريق قبل أن ينتقل لتشيلسي ثم عاد للايبزيج بعد عامين.

وسبق أن لعب تيمو فيرنر بالدوري الانجليزي لفريق تشيلسي في الفترة بين صيف 2020 وصيف 2022، وشارك بقميص النادي اللندني في 89 مباراة وسجل 23 هدفًا وصنع 21 لزملائه، وتوج مع النادي بدوري أبطال أوروبا.