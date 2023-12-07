الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"رياضة دمياط" تستعد لانطلاق الانتخابات الرئاسية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تستعد مديرية الشباب والرياضة في محافظة دمياط من خلال الهيئات الشبابية والرياضية التابعة بتجهيز مقرات اللجان الإنتخابية واللجان العامة.

واستعدت الصالة الرياضية برأس البر لاستقبال اللجنة العامة المشرفة علي الإنتخابات الرئاسية، بتجهيز  الصالة الرئيسية وقاعات استقبال الضيوف وغرف دورات المياه، لتكون علي أتم الاستعداد في أول أيام الاستحقاق الرئاسي.

وزار الدكتور وليد الشاذلي مدير المديرية الصالة المغطاة، وأشار إلي ضرورة تهيئة الصالة لاستقبال اللجنة العامة المشرفة علي انتخابات الرئاسة الأسبوع المقبل، حيث وجهت مديرية الشباب والرياضة بقيادة دكتور وليد الشاذلي مختلف الهيئات الشبابية والرياضية التابعة، بتجهيز مقرات اللجان الإنتخابية واللجان العامة.

واستعد نادي الزرقا الرياضي لاستقبال اللجنة العامة المشرفة علي الإنتخابات الرئاسية، بتجهيز  الصالة الرئيسية وقاعات استقبال الضيوف وغرف دورات المياه، لتكون علي أهبة الاستعداد في أول أيام الاستحقاق الرئاسي.

وزار الدكتور وليد الشاذلي مدير المديرية نادى الزرقا الرياضي، مشيرًا إلى ضرورة تهيئة الصالة لاستقبال اللجنة العامة المشرفة علي انتخابات الرئاسة الأسبوع المقبل.
 

كما أنهي مركز شباب الشناوى بإدارة شباب فارسكور استعداداته، لاستقبال المواطنين خلال الاستحقاق الرئاسي خلال الأسبوع المقبل ، ويتم فيه اختيار رئيس الجمهورية.

ووجه الدكتور وليد الشاذلي أثناء زيارته للمركز، بضرورة الانتهاء من كل الأعمال المطلوبة، ليكون مركز الشباب علي أهبه الاستعداد قبل موعد الاستحقاق الانتخابي.
 

يذكر أن مركز شباب الشناوى به مقر إنتخابي، يتوجه إليه الناخبون من القرية والعزب المحيطة للإدلاء بأصواتهم.

وتفقد "وكيل الوزارة" خلال الجولة، مقرات الإقامة والمبيت لقوات التأمين الوافدة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وذلك بإدارات التعليمية فارسكور والسرو والزرقا.

استعدادات انتخابات الرئاسة دمياط 4 مراكز شباب الصالة المغطاة أحداث دمياط

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