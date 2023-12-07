الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رجال يد الأهلي يغادر إلى الإمارات لخوض السوبر المصري أمام الزمالك

رجال يد الأهلي
رجال يد الأهلي

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، برئاسة الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة، مطار القاهرة الدولي، للسفر إلى دولة الإمارات، من أجل خوض مباراة كأس السوبر المصري أمام الزمالك.


ويلعب الأهلي أمام الزمالك على بطولة كأس السوبر المصري، التي تستضيفها الإمارات، وتقام المباراة بعد غد السبت في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت الإمارات، داخل صالة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بإمارة الفجيرة.


وجاءت قائمة «رجال يد الأهلي» المشاركة في السوبر المصري كالتالي:‏ محمد إبراهيم - عبد الرحمن طه - عمر خالد «كاستيلو» - أحمد هشام «سيسا» - محسن رمضان - عمر سامي - محمد لاشين - عبد العزيز إيهاب - عبد الرحمن فيصل - نبيل شريف - محمد مجدي - سيف هاني «فوكس» - أحمد خيري - أحمد راضي - إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف.

رجال يد الأهلي يستعد للسوبر المصري

وكان الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي واصل تدريباته مساء أمس على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، استعدادًا لمباراة الزمالك المقرر إقامتها السبت المقبل، على صالة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بالإمارات، على كأس السوبر المصري.

وخاض اللاعبون تدريبات متنوعة، اشتملت على تقسيمة قوية لتجهيز جميع اللاعبين قبل السفر إلى الإمارات.

وعقد الإسباني ديفيد ديفيز، المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين قبل بداية المران، وذلك للتأكيد على الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.

وكان الكابتن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي، قد أعلن عن تجديد عقد ثلاثي الفريق الأول لكرة اليد رجال، عمر خالد «كاستيلو»، وعمر سامي، وأحمد راضي، لمدة 4 سنوات قادمة.

وقال العوضي إن تجديد عقود ثلاثي اليد بالنادي يأتي في إطار توجيهات مجلس الإدارة، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بالحفاظ على العناصر الأساسية في كل لعبة، لاستمرار المنافسة والفوز بكل البطولات.

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