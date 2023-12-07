عادل عبدالفضيل: المصريون سيرسمون "خريطة المستقبل" بالمشاركة فى انتخابات الرئاسة

قال النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، إن النقابة شكلت لها ممثلا عنها بحملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في كل محافظة، بالتنسيق مع اللجان النقابية على مستوى الجمهورية.

غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات

وأضاف "عبدالفضيل" أن النقابة شكلتت غرف عمليات على مدار الـ24 ساعة في جميع محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع اللجان النقابية التابعة للنقابة بقطاعاتها الثلاثة، لمتابعة إجراءات وفعاليات الانتخابات الرئاسية، فضلا عن التوعية وضرورة المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، ومتابعة تصويت العاملين بالقطاعات الثلاثة دعما للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات المقرر إجراؤها أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وأضاف أنه تم إعداد وتجهيز غرفة عمليات رئيسية برئاسته لحل جميع المشاكل، وإزالة أي عقبات إن وجدت، وتوعية اللجان النقابية بالاستحقاق الدستوري.

المشاركة فى الانتخابات الرئاسية

ودعا النائب عادل عبدالفضيل 250 ألف عامل بقطاعات المالية والضرائب والجمارك على مستوى الجمهورية، إلى النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، للتأكيد على الدور الوطني لعمال مصر بصفة عامة وعمال المالية والضرائب والجمارك بصفة خاصة، في مساندة بلادهم خلال تلك الفترة المهمة من تاريخ البلاد، والتأكيد على تأييدهم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، لاستكمال الإنجازات التى حققها فى مختلف قطاعات الدولة المصرية.

وقال النائب عادل عبد الفضيل، إنه التقى خلال الأسبوع الجاري ممثلي اللجان النقابية على مستوى الجمهورية، طبقا للخطة التي وضعتها النقابة العامة لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

مراكز الاقتراع على مستوى الجمهورية

واختتم النائب عبدالفضيل تصريحاته في هذا الخصوص بالتأكيد على أن المصريين في الداخل -كما فعلوا في الخارج- سيرسمون خريطة مستقبل مصر باختبار رئيس يعشق تراب وطنه ويحافظ على أمن بلده وسلامة شعبه، بالاحتشاد أمام مراكز الاقتراع بمختلف محافظات الجمهورية، ليعبروا عن مدى إخلاصهم وولائهم وانتمائهم لهذا الوطن.



وقال رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مظاهر الاحتشاد في الأيام الثلاثة 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، ستكون رسالة مهمة موجهة للعالم أجمع بشأن نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، فضلا عن وعي المصريين بأهمية تلك الانتخابات والتفافهم حول رئيس وطني قوي يحافظ ويعشق تراب وطنه، ويحافظ على أمن بلده وسلامة شعبه، فضلا عن أن هذا الاحتشاد للمصريين على صناديق الانتخابات بالداخل بمثابة رسم خريطة مستقبل مصر واختيار قيادتهم السياسية بإرادة حرة ومستقلة.