خبير يشيد بمبادرة "الدستور" لتحفيز المواطنين على المشاركة فى انتخابات الرئاسة

دعم المهندس شاكر محمد الجمل خبير أمن المعلومات والحماية، مبادرة «صوتك لمصر» التي أطلقتها «الدستور» لتحفيز المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال خبير أمن المعلومات والحماية، إنَّ المشاركة في الانتخابات الرئاسية أمانة وواجب وطني يقود البلاد إلى الاستقلالية المشرفة التي تليق بمكانة هذا الوطن.

المهندس شاكر محمد الجمل

وأضاف «الجمل» في تصريحات خاصة لـ«الدستور» أنَّ مشاركة المصريين بالخارج أظهرت مشاهد عظيمة تؤكد الوعي بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية الجديدة.

وطالب خبير أمن المعلومات والحماية، المواطنين بضرورة المشاركة في انتخابات الرئاسة من أجل وطن يستحق هذا الاستحقاق، متابعًا: «أدعو كل من له حق التصويت في الانتخابات الرئاسية الجديدة 2024، النزول والإدلاء بأصواتهم من أجل وطن يستحق».

وأطلقت "الدستور" مبادرة على مواقع التواصل على هشتاج " صوتك لمصر" للتشجيع على المشاركة في الانتخابات والتوعية بأهميتها وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة للمواطنين حول الانتخابات الرئاسية، وتسهيل الوصول للجان التصويت، وتعزيز الديمقراطية ونشر الوعي الانتخابي بين المواطنين.