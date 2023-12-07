الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إقبال كثيف.. انطلاق حملة التحالف الوطنى للتبرع بالدم لأهالى غزة فى بورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

انطلقت قبل قليل، فعاليات حملة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للتبرع بالدم لصالح أهالي غزة بمحافظة بورسعيد، وذلك استكمالًا للحملة التي تشهدها محافظات مصر الأيام الماضية، وذلك بمشاركة المهندس علي جبر، عضو الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، والمهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ.

وشهدت حملة التبرع بالدم إقبالًا كبيرًا من الشباب الذين حرصوا على المشاركة في الحملة والتبرع بالدم لصالح أهالي غزة، والتي تقام تحت إشراف بنك الدم الإقليمي بمحافظة بورسعيد، بإشراف من طاقم طبي ومعاون على أعلى مستوى، ويتم قبل التبرع التأكد من الحالة العامة والصحية للمتبرع، وقياس ضغط الدم والعلامات الحيوية، وإجراء التحاليل اللازمة، ضمانًا لعدم حدوث مضاعفات للمتبرعين.

وحرص المهندس علي جبر، عضو الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، ومنسق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والمهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، على أن يكونا أول المتبرعين في الحملة، وذلك للتأكيد على ضرورة المشاركة، وإرسال رسالة تؤكد دعم الجهات والمؤسسات لتوجيهات القيادة السياسية، ورؤية الدولة المصرية لدعم أهالي قطاع غزة.

وأكد المهندس علي جبر أن الحملة انطلقت قبل يومين على مستوى محافظات مصر واليوم تنطلق فعالياتها بـ محافظة بورسعيد، وأشاد بالإقبال الكبير الذي شهدته الحملة في ساعتها الأولى، مؤكدًا أن المستهدف من الحملة توفير أكبر عدد من أكياس الدم، مشيرًا إلى أن الإقبال في الساعات الأولى يؤكد أن الحملة سوف تتجاوز المستهدف، مؤكدًا أن هناك وعيًا كبيرًا من الشباب وحرصًا من الجميع على التفاعل مع رؤية الدولة للقضية الفلسطينية.

من جهته، أكد عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، أن حرصه على المشاركة جاء لإرسال رسالة للعالم أجمع بموقف مصر وقيادتها السياسية من القضية الفلسطينية، وأشاد بوعي الشباب المصري وشباب بورسعيد وحرصهم على المشاركة، وأكد أن كل نقطة دم يتبرع بها مواطن مصري تنقذ حياة إنسان في قطاع غزة، مشيدًا بالدور المصري الكبير في القضية.

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تبرع بالدم غزة بورسعيد تبرع للتحالف الوطني

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