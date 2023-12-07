تحقيقات موسعة فى واقعة العثور على جثة شاب مقتولًا داخل شقته بالأميرية

أمرت نيابة الأميرية بالقاهرة، بتشريح جثة شاب عُثِر عليه في حالة تحلل داخل شقته، وبيان عما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

وصرّحت النيابة بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلَّفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وطالبت النيابة العامة بإجراء التحريات اللازمة، وسماع أقوال شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالشقة، لكشف ملابسات الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا يفيد بالعثور على جثة شاب داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الأميرية.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة لشاب في حالة تحلل، ولا توجد به إصابات ظاهرية، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة، ومعرفة سبب الوفاة، وهل توجد شبهة جنائية من عدمه.