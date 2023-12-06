الأربعاء 06 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التصريح بدفن جثة شاب عثروا عليها بشوارع المرج

جثة
جثة

صرحت نيابة المرج بدفن جثة شاب عثروا عليه ملقى بأحد شوارع منطقة المرج، وذلك عقب الانتهاء من إعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة. 

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بالعثور الغامض على جثة شاب بدائرة قسم شرطة المرج.

على الفور، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب عشريني، ولا يوجد به ثمة إصابات ظاهرية، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

ورجحت التحريات الأولية أن سبب الوفاة هو تعاطي الشاب جرعة مخدرات زائدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مواد متعلقة

التصريح بدفن جثة عامل صدمته سيارة فى المعادى

التصريح بدفن جثة شاب توفى بجرعة مخدرات زائدة فى المرج

انتشال جثة شاب غرق بترعة مشروع ناصر غرب الإسكندرية

الأكثر قراءة

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

عاجل.. "الأرصاد" تُحذر المواطنين من ظاهرتين جويتين غدًا الخميس

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

عاجل| صوتك لمصر.. قادة الفكر والسياسة والعمل العام يدعمون مبادرة "الدستور" للاحتشاد أمام الصناديق: دعوة لصناعة مستقبل وطننا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. في أصعب ظروف إقليمية ودولية

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

ماجد حبته

تحركات روسية جديدة

حسين دعسة

غزة الآن: التهجير.. التطرف الاستيطانى ضد القدس والإبادة الجماعية

محمد عبدالعزيز

دقت ساعة العمل الوطنى

وائل لطفي

هلباوى الإعلام!

أحمد بهاء الدين شعبان

الإبادة الجماعية : قراءة فى كتاب مُنصف!

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يزيد من تجنيد الإناث فى الوحدات القتالية بغزة

الأحد.. الكابينت الإسرائيلى يجتمع لمناقشة زيادة المساعدات لغزة ودخول عمال الضفة الغربية

الرئاسة الفلسطينية تحذر من تصعيد الاحتلال جرائمه فى غزة والضفة الغربية