الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

نيابة الجيزة تحقق في العثور على جثة شاب بجوار مزلقان السكك الحديدية

جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في العثور على جثة بجوار مزلقان شريط السكك الحديدية بميدان الجيزة.

ورجحت التحقيقات الأولية سقوط المتوفي من علو، وأمرت نيابة الجيزة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كما أمرت نيابة الجيزة بتفريغ الكاميرات للتعرف على ملابسات الحادث.

وتكثف أجهزة الأمن في الجيزة، الأربعاء، من جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة بجوار مزلقان شريط السكك الحديدية بميدان الجيزة.

البداية، كانت بتلقي الشرطة بلاغا بالعثور على جثة أمام محطة القطار، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثمان لشاب ويرجح سقوطه من علو وجارِ تكثيف التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة.

جثة بجوار مزلقان شريط السكك الحديدية ميدان الجيزة التحقيقات الأولية بتفريغ الكاميرات

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