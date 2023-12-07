الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نقيب الزراعيين مثمنًا "صوتك لمصر": المشاركة بالانتخابات ضرورة لحفظ وطننا

د. سيد خليفة
د. سيد خليفة

ثمّن الدكتور السيد خليفة، النقيب العام للزراعيين، مبادرة مؤسسة "الدستور" صوتك لمصر، مؤكدًا أن كل التحديات تحتاج إلى مشاركة كل المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، كون الصوت هو دعم الدولة المصرية.

صوتك لمصر 

وقال خليفة في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مصر تواجه تحديات كبيرة ولا بد أن نخرج للصناديق لنظهر مصر أمام العالم كدولة متحررة ومتماسكة، ولا بد للجميع أن ينزل ويحتشد أمام اللجان الانتخابية، مع كفل حرية كل مواطن في اختيار مرشحه.

وأضاف خليفة: "يجب أن نقف خلف بلدنا وجيشنا وندعم قرارات دولتنا للحفاظ على أمننا القومي، ونحن كنقابة مهن زراعية تضم 5 ملايين مواطن، دعونا جميع الزراعيين وأسرهم للنزول إلى الانتخابات الرئاسية لدعم الاستقرار والتنمية الزراعية  ومشروعاتها الهادفة إلى توفير الأمن الغذائي".

“الزراعيين” تؤيد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

وتابع: "نقابة الزراعيين تؤيد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، كل أصواتنا له، مع كامل احترامنا لكل المرشحين بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم".

وواصلت نقابة الزراعيين مؤتمراتها الانتخابية بمحافظات الوجه القبلي شملت محافظات قنا وسوهاج والمنيا بحضور جماهيري حاشد من مزارعي الصعيد دعمًا للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بحضور الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين.

وقال نقيب الزراعيين إن المؤتمر الانتخابي بمدينة نجع حمادي في قنا شارك فيه الآلالف من كل طوائف وفئات المجتمع من  الأزهر والكنيسة والأوقاف والكيانات السياسية المختلفة، بالإضافة إلى حضور لافت من مزارعي قصب السكر، وأعضاء البرلمان وآلاف المواطنين من أبناء المحافظة، موضحًا أن هذه المؤتمرات تأتي تحت شعار "انزل - شارك"، لتعرض بإخلاص مبررات تأييد ترشيح السيسي لفترة رئاسية جديدة ومنها المشروعات التنموية في قطاع زراعة قصب السكر في محافظات الصعيد وخاصة محافظة قنا.

نقيب الزراعيين للدستور صوتك لمصر حقا للاحتشاد اما الصناديق لمواجهة التحديات التى تواجه

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