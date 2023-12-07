أستاذ علاقات دولية: ما يجرى فى فلسطين الآن هو تكرار لكل جرائم عام 48

قال الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلوم والعلاقات الدولية، إن ما يجري في فلسطين الآن هو تكرار لكل الجرائم التي جرت منذ عام 48 مع مضاعفة لعملية العدوان بشكل عنيف، مشيرا إلى أن الهجوم الذي انتقل من شمال غزة لجنوبها يعد هروبا لنتنياهو من الأمام، وذلك على المستوى العسكري، فنتنياهو حاليا لا يدرك كيفية العودة للوراء، فعودته للخلف عبارة عن انتهاء حكمه السياسي وفشله الذريع.

وأضاف، خلال حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن وعود نتنياهو لجماهيره وناخبيه وحزبه لم يفِ بأي منها، إذ إنه وعد بتحرير الجنود والمدنيين والقضاء على حركة حماس ولكنه فشل في تحقيق ذلك، مشيدا بالدور المصري في القضية الفلسطيينية.

معركة التحرر الفلسطينية

وتابع: إن مصر لم تتوقف منذ بداية الأزمة والمعركة في قطاع غزة، فدورها تاريخي، مشيرا إلى أن مصر حاربت مع فلسطين وشريكة في معركة التحرر الفلسطينية، إذ إنها شاركت الشعب الفلسطيني في 1948 و1956 و1967، وما زالت تدعم القضية.