مصر تدرج العنصر الثامن على قائمة التراث الثقافي غير المادي بـ"يونسكو"

هنأت الدكتورة نهلة إمام، رئيس مجلس أمناء بيت التراث المصري، مصر، على إدراج العنصر الثامن على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي بمنظمة "يونسكو"، في إطار اتفاقية "صوت التراث الثقافي غير المادي العالمي"، خلال اجتماع اللجنة الحكومية الدولية للمنظمة، في دورتها الـ18 المنعقدة في جمهورية بوتسوانا.

إدراج العنصر الثامن على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي بمنظمة "يونسكو

وقالت خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "صباح الخير يا مصر" من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، المذاع عبر القناتين الأولى والفضائية المصرية، إنّ ذلك يُعد العنصر الثامن على القائمة والثالث العربي المشترك في مجال التوثيق على قوائم يونسكو، مؤكدة اجتماع 10 دول عربية هي “مصر - السعودية - الجزائر - المغرب - العراق - فلسطين - السودان - السعودية - تونس - اليمن - موريتانيا”، بتنسيق من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو، للعمل على إدراج العنصر.

وشاركت كل دولة بما يميزها في تسجيل فنون النقش على المعادن “النحاس، والذهب، والفضة”، مع احتفاظ كل دولة بخصوصيتها الثقافية الأصيلة.

وتابعت بأنّ هناك بعض الشعوب تهجر عناصرها التراثية بلا داعٍ، فإلقاء الضوء على بعض تلك العناصر يشجع الناس على تثمين ما لديهم، وتثمين التراث الإنساني، فكل دولة تمتاز بالنقش على عنصر معين، فالمشاركة في التراث نقطة قوة وليس ضعف ورسالة هذا الملف المشترك، هي رسالة الاحترام المتبادل والسلام بين الشعوب، مشيرة إلى أنّ التراث الثقافي غير المادي، هو مساحة تفاهم بين الشعوب، في عالم يشهد صراعات متنامية.