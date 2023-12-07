الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الإنتاج الحربى: الاستعانة بخبرات مصرية لإنتاج راجمة الصواريخ "رعد 200"

المهندس محمد صلاح
المهندس محمد صلاح الدين مصطفى

تحدث المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، عن أول راجمة صواريخ مصرية الصنع “رعد 200”، مشيرًا إلى العمل على استغلال الإمكانيات الكبيرة سواء تكنولوجية أو فنية التي تملكها الوزارة إلى جانب الاعتماد على الخبرة المصرية التي تصل لأكثر من 50 عامًا في تصنيع المعدات والأسلحة الحربية، مشيرا إلى أنه تم إنتاج “سينا 200” من قبل.

وأضافت "مصطفى"، خلال حواره لبرنامج “صباح الخير يا مصر” من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس، أنه جرى العمل على إنتاج معدات جيدة وهادفة تحتاجها الدولة ويمكن تصديرها ويكون لها جدوى اقتصادية، لذلك تم الاتفاق على إنتاج راجمة الصواريخ "رعد 200" بواسطة المهندسين والعمال فضلا عن كل العاملين في وزراة الإنتاج الحربي، وكان ذلك منذ حوالي عام.

ولفت إلى عمل تصميم لراجمة الصواريخ سالفة الذكر في البداية، ومن ثم جرى عمل دراسات ومتابعات حول المشكلات والمعوقات الموجودة في الراجمات السابقة لتفاديها والتعديل عليها وتحسينها، مؤكدا القدرة على إنتاج المدرعات مثلما تم إنتاج دبابة "m1" و"سينا 200".

 

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