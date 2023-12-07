الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فلسطين ترحب بموقف رئيس الوزراء البلجيكى بمنع دخول المستعمرين بلاده

رئيس الوزراء البلجيكي
رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، بشأن منع دخول المستعمرين المتطرفين بلاده، ورفضه عنفهم ضد  المدنيين، واستعداده للعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية على فرض عقوبات على المتورطين في أعمال العنف بالضفة.

الدعوة لاحترام القانون الدولى وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية

وأضافت الخارجية الفلسطينية، في بيان صدر اليوم الخميس، أن "دي كرو" أعرب عن استعداده أيضا لبذل الجهود لتبني هذا الموقف أثناء رئاسة بلاده الاتحاد الأوروبي، كما دعا إلى احترام القانون الدولي وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إليهم، وضرورة التوقف عن قتلهم في قطاع غزة.

كما رحبت الخارجية الفلسطينية بالموقف الذي صدر عن قمة قادة مجموعة الدول السبع بشأن التنديد بالعنف الذي يرتكبه المستعمرون ضد المواطنين في الضفة والدعوة إلى محاسبتهم، وكذلك المواقف والمؤشرات التي صدرت عن الخارجية الأمريكية ضد المستعمرين المتطرفين، والتوجه إلى فرض عقوبات عليهم وحظر منحهم تأشيرات لدخول الولايات المتحدة بسبب عنفهم واعتداءاتهم التي تقوّض السلام والأمن والاستقرار في الضفة.

وطالبت الخارجية الفلسطينية، الدول كافة والأمم المتحدة ومجلس الأمن بتبني هذه المواقف والتوجهات، وفرض ما يلزم من العقوبات وإجراءات المحاسبة لميليشيات المستعمرين المسلحة التي ترتكب الاعتداءات والجرائم بحق المواطنين، ومن يقف خلفها ويدعمها ويمولها ويوفر لها الحماية.

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 3640 شخصًا حصيلة الاعتقالات فى الضفة الغربية

 في سياق آخر، بلغت حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية بعد السابع من أكتوبر أكثر من 3640، وتشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

كما يواصل الاحتلال حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر.

يُشار إلى أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.

الضفة الغربية الخارجية الفلسطينية رئيس الوزراء البلجيكي المستعمرين الولايات المتحدة

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