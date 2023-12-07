الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"ديجيتايز للاستثمار" تُقرر زيادة رأس المال إلى 108 ملايين جنيه

البورصة
البورصة

وافق مجلس إدارة شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية، على زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع نقدًا من 12 مليون جنيه إلى 108 ملايين جنيه بزيادة قدرها 96 مليون جنيه، وذلك عن طريق الإيداع النقدي بالبنك.

وأشارت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم، إلى أن الزيادة موزعة علي عدد 96 مليون سهم بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 1 جنيه، بالإضافة إلى مصروفات إصدار بواقع 2.5% من القيمة الاسمية للسهم والبالغة 2.5 قرش للسهم وذلك من خلال دعوة قدامي المساهمين للاكتتاب في الزيادة بواقع 8 أسهم لكل سهم أصلي مع أعمال حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي.

وافق المجلس على اعتماد تقرير الإفصاح بغرض التعديل وفقًا للمادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية وتفويض السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة في إدخال أي تعديلات قد تراها الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية أو الجهات الإدارية المختصة علي نموذج الإفصاح.

كما وافق المجلس على تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد بعد نشر نموذج الإفصاح علي شاشات التداول للموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة والموافقة علي تفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين رقم 7.6 من النظام الأساسي للشركة في ضوء ما سيسفر عنه الاكتتاب في زيادة رأس المال.

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