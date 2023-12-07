الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الصحة: فحص مليون و956 ألف طالب بالمرحلة الابتدائية بمبادرة فيروس سى

فحص طلاب المدارس
فحص طلاب المدارس

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن انطلاق العمل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن فيروس "سي" لطلاب المدارس بالمرحلة الابتدائية العام الدراسي الجاري 2023/2024، حيث تم فحص مليون و956 ألفًا و339 طالبًا بالمرحلة الابتدائية، منذ انطلاقها يوم 4 نوفمبر الماضي وحتى أمس 6 ديسمبر من العام الجاري، في إطار حملة "100 يوم صحة".

يأتي ذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستمرار عمل المبادرة، لضمان الحفاظ على خلو مصر من فيروس "سي".

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وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف فحص 14 مليونًا و439 ألفًا و200 طالب بالمرحلة الابتدائية خلال العام الدراسي الحالي، وتقديم العلاج للحالات المكتشفة بالمجان.

فرق طبية مدربة

من جانبه أشار الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إلى إجراء الفحص للطلاب من خلال فرق طبية مدربة على أعلى مستوى تابعين للهيئة العامة للتأمين الصحي، حيث يتم الفحص بواسطة الكواشف السريعة، مؤكدًا على التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والأزهر الشريف لتنظيم أعمال الحملة، بما لا يؤثر على العملية التعليمية وتنفيذ ضوابط الحملة والتى تتضمن موافقة أولياء الأمور على إجراء الفحص والعلاج.

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وأوضح "ضاحي"، أنه يتم توجيه الحالات الإيجابية من الطلاب المفحوصين للعيادات التابعة لهيئة التأمين الصحي الموزعة على مستوى محافظات الجمهورية، لإجراء المزيد من الفحوصات والتحاليل المتخصصة وفقًا للبروتوكولات، وتضم اللجان أطباء أطفال مدربين على بروتوكول العلاج.

توزيع أجهزة أشعة

وفى سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان عن توزيع 27 جهاز أشعة على المستشفيات بـ8 محافظات وترخيص 82 منشأة طبية تحوز أشعة رنين مغناطيسي بمختلف المحافظات، خلال شهر أكتوبر الماضي.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم توزيع 27 جهاز أشعة على المستشفيات بمحافظات قنا والقاهرة والإسكندرية وأسيوط وكفرالشيخ والقليوبية وشمال سيناء والسويس، خلال شهر أكتوبر الماضي، لافتًا إلى تزويد مستشفيي العريش وزويد المركزي بمحافظة شمال سيناء بأجهزة أشعة نقالي وتحميض ديجيتال CR  وأشعة عمليات C-arm، وذلك ضمن الاستعدادات الطبية لاستقبال الأشقاء المصابين من قطاع غزة.

الصحة 100 يوم صحة مبادرة رئيس الجمهورية فيروس سي طلاب المدارس

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