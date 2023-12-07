"الحوكمة ومكافحة الفساد".. مؤتمر للإداريين في "طب المنصورة"

نظمت كلية الطب بجامعة المنصورة، مؤتمر تحت عنوان الحوكمة ومكافحة الفساد لتطوير قدرات منتسبيها من أعضاء الكادر الإداري بما يتواكب مع التطور المهني والتكنولوجي، تحت رعاية دكتور شريف يوسف خاطر، رئيس الجامعة.

وأكد الدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة، أهمية مكافحة الفساد وكيف أن فساد الأفراد يمكن أن يؤثر على المؤسسة وسمعتها، مشيرا إلى دور التحول الرقمي في الحد من الفساد وتبعاته.

وتناول محمد عبد اللطيف، أمين عام الجامعة، الدور البارز للجهاز الإداري وأهمية التدريب لرفع كفاءة العاملين وبخاصة في المستشفيات والمراكز الطبية وضرورة مواكبة الإداريين لكل ما يستجد من قوانين وتشريعات.

وأوضحت رشا رفعت، مدير عام طب المنصورة، دور الإدارة في تحسين بيئة العمل وتجهيز المكاتب الإدارية والجهد المبذول لرفع كفاءه العاملين وتحسين الأداء.

تفاصيل المؤتمر

بدأت فعاليات الجلسة الأولى للمؤتمر بمحاضرة الدكتورة سماح حافظ، وكيل كلية التجارة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحدثت فيها عن الحكومة وآلية مكافحة الفساد المالي، ثم محاضرة لـ أمل عبد الرازق، مدير عام الشئون القانونية بالجامعة، عن الجوانب القانونية في مكافحة الفساد الإداري.

وتحدثت نجوى شمالي، مدير مكتب الشكاوى بالجامعة، عن منظومة الرد على الشكاوى في جامعة المنصورة، واستعرض الدكتور تامر العشري، الأستاذ المساعد بكلية التجارة، مفهوم الفساد وأسباب وأنواعه ودور الدولة والأفراد في التصدي ومكافحة الفساد.

وعن رأي الدين، أكد الشيخ سامح محمد السيد، أن الدين الإسلامي حذر من الفساد وتبعاته وأن الفساد بجميع أنواعه وصوره وجوانبه من أعظم المحرمات وأبشع المنكرات التي نهى الله عنها.

وفي الختام، ألقت دكتور محاسن عبيده، الزميل بمستشفى الباطنة التخصصي ومشرف التحول الرقمي، محاضرة أوضحت فيها دور التحول الرقمي في تقليل العامل البشري، وألقت الضوء على تجربة مستشفى الباطنة التخصصي في التحول الرقمي وكذلك ما تم في كلية الطب من تطبيق لنظام إدارة وحفظ المستندات.

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر