الخميس 07 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الحوكمة ومكافحة الفساد".. مؤتمر للإداريين في "طب المنصورة"

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

نظمت كلية الطب بجامعة المنصورة، مؤتمر تحت عنوان الحوكمة ومكافحة الفساد لتطوير قدرات منتسبيها من أعضاء الكادر الإداري بما يتواكب مع التطور المهني والتكنولوجي، تحت رعاية دكتور شريف يوسف خاطر، رئيس الجامعة.

وأكد الدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة، أهمية مكافحة الفساد وكيف أن فساد الأفراد يمكن أن يؤثر على المؤسسة وسمعتها، مشيرا إلى دور التحول الرقمي في الحد من الفساد وتبعاته.

وتناول محمد عبد اللطيف، أمين عام الجامعة، الدور البارز للجهاز الإداري وأهمية التدريب لرفع كفاءة العاملين وبخاصة في المستشفيات والمراكز الطبية وضرورة مواكبة الإداريين لكل ما يستجد من قوانين وتشريعات.

وأوضحت رشا رفعت، مدير عام طب المنصورة، دور الإدارة في تحسين بيئة العمل وتجهيز المكاتب الإدارية والجهد المبذول لرفع كفاءه العاملين وتحسين الأداء.

تفاصيل المؤتمر

بدأت فعاليات الجلسة الأولى للمؤتمر بمحاضرة الدكتورة سماح حافظ، وكيل كلية التجارة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحدثت فيها عن الحكومة وآلية مكافحة الفساد المالي، ثم محاضرة لـ أمل عبد الرازق، مدير عام الشئون القانونية بالجامعة، عن الجوانب القانونية في مكافحة الفساد الإداري.

 وتحدثت نجوى شمالي، مدير مكتب الشكاوى بالجامعة، عن منظومة الرد على الشكاوى في جامعة المنصورة، واستعرض الدكتور تامر العشري، الأستاذ المساعد بكلية التجارة، مفهوم الفساد وأسباب وأنواعه ودور الدولة والأفراد في التصدي ومكافحة الفساد.

وعن رأي الدين، أكد الشيخ سامح محمد السيد، أن الدين الإسلامي حذر من الفساد وتبعاته وأن الفساد بجميع أنواعه وصوره وجوانبه من أعظم المحرمات وأبشع المنكرات التي نهى الله عنها.

وفي الختام، ألقت دكتور محاسن عبيده، الزميل بمستشفى الباطنة التخصصي ومشرف التحول الرقمي، محاضرة أوضحت فيها دور التحول الرقمي في تقليل العامل البشري، وألقت الضوء على تجربة مستشفى الباطنة التخصصي في التحول الرقمي وكذلك ما تم في كلية الطب من تطبيق لنظام إدارة وحفظ المستندات.

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
كلية الطب جامعة المنصورة المنصورة شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل العرض الجديد من الشباب السعودى لضم "زيزو"

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

واشنطن بوست تكشف خطة حماس المخادعة للاحتلال فى عملية "طوفان الأقصى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. في أصعب ظروف إقليمية ودولية

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

ماجد حبته

تحركات روسية جديدة

حسين دعسة

غزة الآن: التهجير.. التطرف الاستيطانى ضد القدس والإبادة الجماعية

محمد عبدالعزيز

دقت ساعة العمل الوطنى

وائل لطفي

هلباوى الإعلام!

أحمد بهاء الدين شعبان

الإبادة الجماعية : قراءة فى كتاب مُنصف!

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضٍ بكفل حارس لمد المياه للمستعمرات في سلفيت

سرايا القدس تعلن استهداف 3 آليات عسكرية إسرائيلية فى حى الشجاعية

مستعمرون يقتحمون الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى