الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أبطال "شماريخ" وسيد رجب مع منى الشاذلي ومحمود سعد.. الليلة

أبطال شماريخ
أبطال شماريخ

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، مساء اليوم، في حلقة جديدة من برنامج "معكم منى الشاذلي"،على قناة "ON"، المخرج عمرو سلامة، والمنتج أحمد فهمي، والفنان آسر ياسين، والفنانة أمينة خليل، أبطال فيلم "شماريخ".

ويتحدث عمرو سلامة، عن فكرة الفيلم التي كانت تراوده منذ أكثر من 15 عامًا، ويوضح أن: "اسم الفيلم اتغير أكثر من مرة كان الأول ألعاب نارية ثم اقترح آسر ياسين اسم شماريخ".

يضيف عمرو سلامة، أن هناك تحديات كثيرة في الفيلم من ضمنها اختيار "اللوكيشن"، وقال: "كان عندنا تحدي إن إحنا نوصل لأماكن مختلفة غير الأماكن المهجورة اللي أصبحت تقليدية"، كما يتحدث آسر ياسين عن دوره في الفيلم ويقول: "بكون مبسوط لما أدخل عمل واتعلم حاجة جديدة.. وفي الفيلم ده اتعلمت نوع من الرياضات القتالية كان نفسي اتعلمه من زمان.. وعمر استعان بمصمم فنون قتالية كوري أمريكي عشان تطلع المشاهد مظبوطة جدًا".

حلقة جديدة من "سولد أوت"

وعلى صعيدٍ آخر، يقدم الإعلامي محمود سعد، حلقة جديدة من برنامج "سولد أوت كامل العدد" مساء اليوم، عبر قناة "CBC"، تسلّط الضوء على وجه جديد للإسكندرية من خلال جولة استكشافية مدهشة لأغرب معالمها الأثرية وأكثرها غموضًا مثل مقابر كوم الشقافة التي تشتهر بسراديب الموتى الغامضة وبعدها ينتقل إلى استكشاف أجمل الحلويات في الإسكندرية مثل هريسة الحلبي التي اشتهرت منذ أكثر من ١٠٠ عام.

أما في حلقة الجمعة من البرنامج الذي يعرض في تمام الساعة التاسعة مساء، يستضيف محمود سعد، الفنان الكبير سيد رجب، الذي يفتح قلبه لأول مرة، حيث يتحدث عن بداياته في رحلته الشيقة المليئة بالحكايات حتى وصل إلى محطة النجومية.

الحوار إنساني فريد يتحدث فيه سيد رجب من القلب عن أصعب اللحظات التي عاشها خلال مشواره، منها لحظة تحوله من مهندس بشركة النصر للسيارات إلى ممثل ووفاة والدته قبل ان تري ما وصل إليه، كما يتحدث أيضًا عن ارتباطه الإنساني بمسلسل "أبو العروسة" والذي عوضه عن الحياة العائلية التي افتقدها.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المتحدة للخدمات الإعلامية المتحدة الشركة المتحدة الحلقة الجديدة من سولد أوت

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