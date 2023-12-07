الدعاية الانتخابية لمرشحى الرئاسة تنتهى اليوم

تنتهي اليوم الخميس الدعاية الانتخابية لـمرشحي الانتخابات الرئاسية 2024، إذ من المقرر أن تبدأ فترة الصمت الانتخابي الجمعة، أي قبل يومين من بدء التصويت الانتخابي في الداخل.

وأعلن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للانتخابات، أمس، عن أن الصمت الانتخابي سيبدأ من يوم 8 /12، وسيكون لمدة 48 ساعة إعمالًا لصحيح القانون، ووفقًا للجدول الزمني الذي تم إعداده وتم إعلانه من قِبل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، للإعلان عن كل المستجدات والاستعدادات للانتخابات الرئاسية 2024، أنه لا يجوز لأي مرشح أو حملته الانتخابية التحدث عن البرنامج الانتخابي أو شأن من شئون الانتخابات التي تؤثر على إرادة الناخب، والغاية المبتغاة من المشرع القصد من هذه الفكرة أنه يمكن الناخب من أنه يختار مرشحه دون تأثير؛ ليقود البلاد خلال السنوات الـ6 المقبلة.

وكشف المدير التنفيذي للهيئة، عن أن الهيئة انتهت من تجهيز اللجان الفرعية وكل اللوجستيات ومعاينتها في الانتخابات الرئاسية، طبقًا للضوابط التي تسمح للمواطن بمباشرة الحقوق السياسية.

وقال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة انتهت من تجهيز اللجان الفرعية وكافة اللوجستيات ومعاينتها فى الانتخابات الرئاسية، طبقًا للضوابط التي تتيح للمواطن مباشرة الحقوق السياسية.

وأشار مدير الهيئة إلى أنه تمت الاستعانة بـ15 ألف قاضٍ من أصل 26 ألف قاضٍ على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة وغيرهما، كما تم استحداث طرق خاصة لذوي الإعاقة السمعية، وطريقة برايل للإعاقة البصرية.

وبلغ عدد مقار مراكز الاقتراع 9376 مقرًا انتخابيًا عبارة عن مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية بها 11361 لجنة فرعية.