الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مساهمو "نهر الخير للتنمية" يناقشون إعادة تشكيل مجلس الإدارة 6 يناير 2024

شركة نهر الخير للتنمية
شركة نهر الخير للتنمية

قالت شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، إن الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها يوم 6 يناير 2024، ستناقش إعادة تشكيل مجلس الإدارة باستخدام التصويت التراكمي بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس إلإدارة.

وأضافت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم الخميس، أن الجمعية ستناقش استقالة وسام محمود السعيد علي من عضوية مجلس الإدارة.

وحققت شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، صافي ربح بلغ 24.58 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل أرباح بقيمة 28.46 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2022، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 147.29 مليون جنيه، مقابل 111.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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