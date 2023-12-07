"بالتضامن نبنى وطن".. حملة توعوية بجامعة بنى سويف

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، عن تنظيم وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة بالتعاون مع منسق عام وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات وبنك التطوع المصري، حملة توعوية بعنوان "بالتضامن نبني وطن"، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وإشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال رئيس الجامعة إن الحملة تستهدف التعريف بخدمات الوحدة وأهمية العمل التطوعي، لافتًا إلى أن فعاليات الحملة شملت التعريف بالوحدة داخل الحرم الجامعي من خلال عدد من المتطوعين من الطلاب، حيث تم تقسيم المتطوعين إلى مجموعات.

وقامت كل مجموعة بالحديث مع الطلاب عن الأنشطة والخدمات التي تقدمها الوحدة للطلاب بمحاورها الثلاثة (الأنشطة التوعوية - التمكين الاقتصادي - المشاركة وتعزيز الخبرات)، فضلًا عن التعريف ببنك التطوع المصري وما يقدمه من خدمات (ورش العمل - معسكرات - ندوات مسابقات)، كما جرى حث الطلاب على العمل التطوعي وإبراز دوره في بناء الطالب من خلال اكتسابه العديد من المهارات والخبرات.