الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل صحة بنى سويف يتفقد أعمال قافلة العيون بقرية باها

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة

قام د.محمد يوسف عبدالخالق، وكيل صحة بني سويف، الأربعاء، بالمرور على وحدة باها الصحية بإدارة بني سويف، بحضور د.محمد الجبالي مدير الطب العلاجي والدكتورة أماني سرحان، نائب مدير إدارة بني سويف الصحية.

وتفقد وكيل وزارة الصحة، أعمال القافلة الطبية للعيون تم الكشف على 277 حالة وصرف العلاج مجاني وتحويل 51 عملية الي مستشفي الرمد كما تم المرور علي أقسام الوحدة المختلفة كالصيدلية والمعمل وسكن الأطباء وغرفة التطعيمات، موجهًا الشكر للأطباء والتمريض والعاملين بالقافلة الطبية والوحدة الصحية بباها.

وأكد د.محمد يوسف عبد الخالق أن تم إطلاق  قوافل علاجية "رمد" على مستوى قرى المحافظة، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدعم الخدمة الطبية والعلاجية والتي تدعمها الحكومة من خلال العديد من الإجراءات والمبادرات حيث يتم دعم القوافل العلاجية "رمد" بإخصائيين من مستشفى الرمد، وسيتم تنفيذها بالوحدات الصحية بالقرى، حيث تم إطلاقها بقرية بهبشين، واليوم بالوحدة الصحية بقرية باها ثم يليها قرية إهوة، الحاجر، بني عدي، إهناسيا الخضراء، وتستمر حتى 14 ديسمبر الجاري.

وأكد وكيل وزارة الصحة أنه سيتم الإعلان عن أماكن القوافل أسبوعيًا وفقًا للبرنامج المعد، مشيرًا أنه يتم الكشف وتوفير العلاج بالمجان، وأن الحالات التي تستدعي عمليات جراحية يتم إحالاتها لمستشفى الرمد ببني سويف لاتخاذ اللازم.

بني سويف قرية باها قافلة عيون وكيل وزارة الصحة مستشفى الرمد

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