الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بني سويف يتفقد استعدادات مركز السيطرة الموحد لانتخابات الرئاسة

مراكز متابعة اجراء
مراكز متابعة اجراء الانتخابات بمحافظ بني سويف

قام الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتفقد مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالديوان العام لمتابعة تفعيل المركز في متابعة التجهيزات الجاري تنفيذها، استعدادًا لإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، مناقشا اجراءات تفعيل المركز في متابعة اجراء الانتخابات، والتي من المقرر  انطلاقها  الأحد المقبل 10 ديسمبر الجاري.

رافق المحافظ بلال حبش نائب المحافظ واللواء حازم السكرتير العام، وعلاء عيد مدير الأزمات، وشيرين حسين مدير المكتب الفني، وعدد من المختصين.

وشدد محافظ بنى سويف، على أهمية  المتابعة على مدار الساعة لضمان توافر هذه التسهيلات خلال أيام الاقتراع والتصويت والتواصل الدائم مع قوات التأمين وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للوقوف على الاحتياجات الطارئة أولا بأول لسرعة توفيرها، وموجها  بتكثيف أعمال النظافة ومنع أية إشغالات والتنسيق مع الوحدات المحلية والمرور لعمل حملات لمنع انتظار السيارات أمام اللجان أو في محيطها، مؤكدًا على اقتصار دور الأجهزة التنفيذية على الجوانب الإدارية والتنظيمية لتسهيل أعمال الاقتراع والتصويت.

كما ناقش المحافظ، تقرير جهود المركز في ملفات الأزمات وازالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة، مشددا على أهمية واستمرار الجهود لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، على مستوى المراكز والمدن، والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات المحلية لمتابعة أية شكاوى والعمل على التدخل السريع لحلها ووفق خطة محكمة ومحددة للتعامل مع كافة المواقف والمشاكل في القطاعات الخدمية.  

ونوه المحافظ عن تكليفاته لرؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن باستمرار التنسيق والتواصل مع الجهات المعنية والمتابعة اللحظية لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فورًا،مع استمرار رفع درجة الاستعداد،ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وفق القانون.

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