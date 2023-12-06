صوتك لمصر.. عميد "إعلام بني سويف" يدعو للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

دعا الدكتور عبد العزيز السيد عميد كلية الإعلام جامعة بني سويف، المصريين بجميع الفئات المختلفة للخروج إلى الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم كواجب وطني، وضرورة مشاركة الشباب الجامعي في الاستحقاق الانتخابي لاختيار رئيس الجمهورية انطلاقًا وتوافقًا مع رؤية وتوجيهات وتأكيد الدولة المصرية وقيادتها على حرية كل مواطن في اختيار رئيسه، وأن فئة الشباب من الفئات الهامة التي يجب توافدها داخل الانتخابات.

وناشد الدكتور عبد العزيز السيد أعضاء هيئة التدريس وأبناءه الطلاب بالكلية، بضرورة خروجهم جميعا لصناديق الانتخابات برفقة أسرهم والإدلاء بأصواتهم فى هذا العرس الديمقراطي فالمصريون سيظهرون جميعا بصورة مشرفة أمام العالم.

وفي سياق آخر، عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعًا لمراجعة خطة المحافظة الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ وبلال حبش نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام، ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات ومديري مديريات الخدمات بالمحافظة.

وناقش المحافظ، موقف جاهزية المقار الانتخابية ولجان الاقتراع والتصويت، والاطمئنان على توافر كافة التجهيزات بها وأعمال المرافق من كهرباء ومياه وصرف وتوفير كافة التيسيرات اللازمة والمطلوبة من أماكن الانتظار، وإجراءات تسهيل الإدلاء بالأصوات، وتوفير كراسي متحركة باللجان للتيسير على ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والمرضى أثناء إدلائهم بأصواتهم.

وشدد المحافظ، على أهمية المتابعة على مدارالساعة لضمان توافر هذه التسهيلات خلال أيام الاقتراع والتصويت والتواصل الدائم مع قوات التأمين وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للوقوف على الاحتياجات الطارئة أولا بأول لسرعة توفيرها، موجها بتكثيف أعمال النظافة ومنع أية إشغالات والتنسيق مع الوحدات المحلية والمرور لعمل حملات لمنع انتظار السيارات أمام اللجان أو في محيطها، مؤكدًا اقتصار دور الأجهزة التنفيذية على الجوانب الإدارية والتنظيمية لتسهيل أعمال الاقتراع والتصويت.