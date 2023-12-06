الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"إعلام بني سويف" تنظم ندوة عن المشاركة السياسية للشباب وتعزيز الهوية الوطنية

الندوة
الندوة

نظمت كلية الإعلام بجامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، ندوة بعنوان “المشاركة السياسية للشباب وتعزيز الهوية الوطنية” تحت إشراف وحضور الدكتور عبد العزيز السيد عميد كلية الإعلام.

حضور الندوة

حضر اللقاء العميد دكتور أحمد عبد المجيد مستشار التخطيط الاستراتيجي وخبير العلاقات الدولية، والدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ، والنائبة ميرڤت ميشيل عضو مجلس النواب، والدكتورة نسرين حسام الدين وكيل كلية الإعلام خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ونرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، وتوني عثمان مدير العلاقات العامة بشركة تيتان للأسمنت، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب.

رئيس الجامعة المشاركة واجب وطني 

وأكد الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، على ضرورة المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية كونها تعد واجبًا وطنيًا ومن أهم الحقوق الدستورية للمواطنين ولها تأثير في صنع الحاضر والمستقبل، وذلك وسط إطار من الديمقراطية، والحرية التامة، وأن الجامعة عقدت سلسلة من الندوات التثقيفية للطلاب بالعديد من الكليات لتوعيتهم بأهمية المشاركة السياسية الإيجابية والتصويت الحر في الانتخابات.

وأكد الدكتور عبد العزيز السيد عميد كلية الإعلام على ضرورة مشاركة الشباب الجامعي في الاستحقاق الانتخابي لاختيار رئيس الجمهورية إنطلاقًا وتوافقًا مع رؤية وتوجهات وتأكيد الدولة المصرية وقيادتها على حرية كل مواطن في اختيار رئيسه، وأن  فئة الشباب من الفئات الهامة التي يجب توافدها داخل الانتخابات.

ضيوف الندوة يؤكدون على أهمية وقوة الدولة المصرية

وأكد ضيوف الندوة على أهمية وقوة الدولة المصرية وريادتها في حل الأزمات الدولية والإقليمية، تلك القوة النابعة من قيمة مصر ولموقعها الجغرافي باعتبارها في قلب الوطن العربي، وتأتي ندوة اليوم في إطار حث الشباب الجامعي وخاصة شباب كلية الإعلام للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي القادم.

الندوة
الندوة
الندوة
الندوة
الندوة
الندوة
الندوة
الندوة
الندوة
الندوة
الندوة
الندوة
الندوة
الندوة
بني سويف كلية الإعلام جامعة بني سويف الانتخابات الرئاسية القومي للمرأة

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