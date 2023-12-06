عضو مجلس الشيوخ ببني سويف: المشاركة الانتخابية واجب وطني والتزام بالنهج الديمقراطي

دعت الدكتورة حنان سليمان، عضو مجلس الشيوخ بمحافظة بني سويف، جميع المصريين، للخروج والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والذي يُعد أهم استحقاق انتخابي، مؤكدة أن مشاركة جميع الفئات واجب وطني واستحقاق دستوري أصيل بالدرجة الأولى، وتأكيدًا على الالتزام بالنهج الديمقراطي والحرص على إتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار.

وأضافت "سليمان"، أن المشاركة الانتخابية واجب على المواطنين تجاه وطنهم وتتجلى أهميتها في تعزيز الديمقراطية والنهوض بالأوطان، إذ أن المشاركة الانتخابية ضرورية حتى نشعر بأن هناك دولة حقيقة ديمقراطية جديدة يراها العالم بشكل مختلف وفيها أكبر نسبة مشاركة بين فئات المجتمع، مما يؤكد أن المواطنين يدركون أهمية دورهم والتزامهم تجاه العملية الانتخابية وواجبهم وحقهم في الوقت نفسه في التعبير واختيار من يرأسهم أو يتولى زمام القيادة لبلادهم خلال الفترة الرئاسية المقبلة.