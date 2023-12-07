الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن مواصلة تقدمه بريًا فى خان يونس

متحدث باسم جيش الاحتلال
متحدث باسم جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال  الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن أن الفرقة 98 تواصل التقدم في خان يونس بجنوب قطاع غزة، في الوقت الذي تنفذ فيه قواته الجوية غارات على العشرات من أهداف حماس.

كما أعلن جيش الاحتلال عن أن اللواء 460 تقدم في مخيم جباليا شمال غزة، واستولى على موقع رئيسي لحماس في المنطقة وقتل العديد من المقاومين في هذه العملية، مدعيًا العثور على أنفاق وأسلحة في المنطقة.

 

 

وأشار إلى أن قواته البحرية واصلت مساعدة القوات البرية، ونفذت ضربات وقصفت مواقع حماس على طول الساحل، على ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

معارك شرسة وجهًا لوجه في خان يونس

ومنذ أمس الأربعاء، تخوض كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس وقوات الاحتلال معارك وجهًا لوجه في خان يونس، ثاني أكبر مدينة في قطاع غزة، وسط قتال عنيف في جميع أنحاء القطاع، مما أعاق توزيع المساعدات التي تشتد الحاجة إليها.

كما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي هجماتها شمال قطاع غزة، مع وقوع "قتال عنيف" خاصة في جباليا والشجاعية، وتم قصف أكثر من 250 موقعًا من الجو.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان الأربعاء، إن قوات كوماندوز إسرائيلية وصلت إلى "قلب خان يونس" وحاصرتها. 

 

 

محاصرة منزل زعيم حماس

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في خطاب بالفيديو: إن القوات الإسرائيلية "تحاصر" منزل يحيى السنوار زعيم حماس في قطاع غزة، وتابع: منزله ليس قلعته، ويمكنه الفرار، لكنها مسألة وقت فقط حتى نجده.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانييل هاجاري، في مؤتمر صحفي: "إن السنوار ليس في منزله. إنه تحت الأرض". 

وأضاف: "لا أريد أن أقول أين هو وكيف وما هي المعلومات التي لدينا (حول مكان وجوده)"، لكن إن أحد أهداف الهجوم هو تحديد مكان السنوار وقتله.

جيش الاحتلال خان يونس غزة التقدم حماس السنوار

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