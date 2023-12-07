ارتقاء 12 شهيدًا وعشرات الجرحى فى قصف للاحتلال على غزة

استُشهد، منذ فجر اليوم الخميس، عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح، ودُمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المحاصر من قبل إسرائيل برا وبحرا وجو منذ شهرين.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن طائرة حربية إسرائيلية قصفت مسجدا في حي الدرج بمدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء 12 شهيدا على الأقل، وإصابة العشرات بجروح، إضافة إلى تدمير عدد من المنازل المجاورة.

وأضافت أن طائرات الاحتلال قصفت منازل في البلدة القديمة في مدينة غزة، في محيط منطقة حمام السمرة، وميدان فلسطين، وسوق الزاوية، وموقف جباليا، ما أدى إلى وقوع عشرات الشهداء والجرحى، ولم تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول إلى المناطق المستهدفة، وانتشال الشهداء وإسعاف الجرحى، بسبب القصف العشوائي.

كما قصفت طائرات الاحتلال ومدفعيته ودباباته منازل في أحياء الزيتون والشجاعية والصبرة شرق غزة، ما أسفر عن وقوع عدد من المواطنين بين شهيد وجريح.

وطال القصف العشوائي مفرق السرايا في حي الرمال غرب مدينة غزة، وأدى إلى تدمير عدد من البنايات السكنية، وفي دير البلح وسط القطاع، استُشهد العشرات وأصيب آخرون في قصف الاحتلال بالمدفعية لمنزلين.

أوضاع إنسانية غاية في الصعوبة جنوب قطاع غزة

كما شهدت مناطق جنوب خان يونس قصفا عشوائيا مكثفا من الطائرات والمدفعية أثناء توغل آليات الاحتلال برا، حيث شهدت القرارة وخزاعة، وعبسان، والشيخ ناصر سلسلة غارات مكثفة، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض، دون تمكن سيارات الإسعاف من الوصول، لخطورة الأوضاع على الأرض، بسبب كثافة القصف.

وأكدت الوكالة الفلسطينية أن النازحين إلى خان يونس يعيشون أوضاعا إنسانية غاية في الصعوبة، بسبب الاستهداف المتواصل للمناطق، وشح المواد، وصعوبة التوجه إلى مدينة رفح، بسبب استهداف الاحتلال البنية التحتية والطرق، ما اضطر أغلبهم إلى سلوك طرق وعرة مشيا على الأقدام.