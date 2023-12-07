"القاهرة الإخبارية": إطلاق صواريخ من جنوب لبنان تجاه مستوطنة مرجليوت

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، اليوم الخميس، بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان تجاه مستوطنة مرجليوت.

قصف مدفعي إسرائيلي على بلدتي "محيبيب" و"بليدا"

وفي وقت سابق قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح أمس الأربعاء، أطراف بلدتي "محيبيب" و"بليدا" الحدوديتين في جنوب لبنان.

وكشفت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية عن تعرض أطراف بلدتي "محيبيب" و"بليدا" لقصف مدفعي إسرائيلي صباح اليوم.

وأشارت إلى أن المدفعية الإسرائيلية كانت قد قصفت، ليل أمس، أطراف بلدتي "الطيبة" و"ربثلاثين".

تحقيق في مقتل وإصابة جنود بالجيش اللبناني

وعلى صعيد آخر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن فتح تحقيق في مقتل وإصابة جنود بالجيش اللبناني جراء قصف استهدف جنوب لبنان.

وحسب وسائل إعلام عبرية، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانًا أعرب فيه عن أسفه لسقوط وإصابة جنود من الجيش اللبناني خلال قصف استهدف حزب الله.

وقال في بيانه، إن الجنود اللبنانيين لم يكونوا هدف الهجوم، لافتًا إلى أنهم فتحوا تحقيقًا في الأمر.