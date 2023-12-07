الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

انتهاء الاستعدادات بلجان الانتخابات الرئاسية بمركزى الصف وأطفيح (صور)

لجان الانتخابات الرئاسية
لجان الانتخابات الرئاسية

أنهت محافظة الجيزة الاستعدادات اللازمة في لجان الانتخابات الرئاسية بمركزي الصف وأطفيح قبل انطلاق الماراثون الانتخابي خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك في أطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

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محمود مسلم: الانتخابات الرئاسية فرصة مهمة للأحزاب السياسية

استعدادات لجان الانتخابات الرئاسية

تم تجهيز المقرات الانتخابية بمركزي الصف وأطفيح، وتوافر كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل أدلاء الناخبين بأصواتهم وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين، وذلك في عدد من المدارس والتي من ضمنها مدرسة الأخصاص الثانوية الإعدادية المشتركة، ومركز شباب قرية الحي، ومدرسة المنشئ بقرية الأقواز، ومدرسة الشهيد أحمد ابراهيم عبد الجواد، بالإضافة إلى مدرسة اللواء عبد الوهاب خليل الثانوية بنات، ومدرسة الوحدة المجمعة بقرية صول، ومدرسة نزلة ترجم للتعليم الأساسي، ومدرسة أحمد الصاوي للتعليم الأساسي بمركز أطفيح، وقد تم متابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى لجان الانتخابات ورفع أي إشغالات ورفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة.

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"نفهم صح.. المشاركة قرار".. مبادرة شبابية للتوعية بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

انتخابات رئاسة الجمهورية

وكانت قد أعلنت مؤسسة "الدستور"، اليوم الثلاثاء، إطلاق مبادرة "صوتك لمصر" لتحفيز المواطنين على المشاركة في انتخابات الرئاسة، المقرر إجراؤها يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر، وتستمر حتى الثلاثاء 12 ديسمبر 2023.

تهدف المبادرة إلى توعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم الانتخابية، كما تسعى المبادرة إلى إزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين في المشاركة في الانتخابات.

صوتك لمصر 

تتضمن المبادرة مجموعة من الفعاليات والحملات الإعلامية التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع المصري، وتتضمن هذه الفعاليات إطلاق حملة تدوين على مواقع التواصل الاجتماعي على هاشتاج "صوتك لمصر" للتشجيع على المشاركة في الانتخابات والتوعية بأهميتها.

كما تتضمن الفعاليات توفير المعلومات والبيانات اللازمة للمواطنين حول الانتخابات الرئاسية، وتسهيل الوصول للجان التصويت، عبر سلسلة من الأشكال الصحفية المختلفة: "أخبار، مقالات، إنفوجرافيك، فيديو جرافيك".

وقال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بمؤسسة الدستور، إن المبادرة تأتي في إطار حرص المؤسسة على المساهمة في تعزيز الديمقراطية ونشر الوعي الانتخابي بين المواطنين.

وأضاف "الباز" أن المبادرة تستهدف التأكيد على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، باعتبارها حقًا وواجبًا على كل مواطن مصري.

مؤسسة "الدستور"  مؤسسة إعلامية مستقلة تأسست عام 1995، وتصدر المؤسسة صحيفة الدستور اليومية، وموقع الدستور الإلكتروني، ومملوكة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

لجان الانتخابات الرئاسية
لجان الانتخابات الرئاسية
لجان الانتخابات الرئاسية
لجان الانتخابات الرئاسية
لجان الانتخابات الرئاسية
لجان الانتخابات الرئاسية
لجان الانتخابات الرئاسية
لجان الانتخابات الرئاسية
صوتك لمصر انتخابات رئاسة الجمهورية استعدادات لجان الانتخابات الرئاسية محافظة الجيزة الماراثون الانتخابي الانتخابات

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