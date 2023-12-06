"نفهم صح.. المشاركة قرار".. مبادرة شبابية للتوعية بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

تقترب مصر من استحقاق دستوري بالغ الأهمية في ظل تفاقم التحديات الإقليمية والدولية.

الانتخابات الرئاسية 2024، تنطلق في الفترة من 10 وحتى 12 ديسمبر الجاري، ليقبل المواطنين على الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس مصر المقبل.

ومن منطلق المسؤولية المجتمعية، أطلق مجموعة من الشباب المصري مبادرة “لازم نفهم”، لتكون لها مردود ايجابي بالتوعية الميدانية ليتجول الشباب المتطوع في الطرق والميادين ليلتقوا بالمواطنين ويتحدثون معهم عن اهمية المشاركة الانتخابية والرد على تساؤلات المواطنين لضمان حقهم الدستوري.

"نفهم صح.. المشاركة قرار"

في هذا السياق، يقول رامي يسري، مسؤول مبادرة "نفهم صح.. المشاركة قرار" ان المرحلة الانتخابية المقبلة هامة للغاية ولا تحتمل ولا تقبل التخاذل والتراخي، فعلى المصريين جميعا ان يشعروا بهذه المسؤولية الوطنية ويكون لهم صوت انتخابي مؤثر لصالح احد المرشحين الاربعة، ليختاروا بأنفسهم رئيس مصر المقبل.

وتابع مسؤول المبادرة: "شعرنا أن علينا واجب وطني يفرض النزول للشارع ومقابلة المواطنين لحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية".

وأكمل: “نطمئن المواطنين أن العملية الانتخابية تخضع لإشراف قضائي كامل”، مؤكدًا على ضرورة الحذر من الشائعات بكثافة المشاركة.

وأضاف أن علينا جميعا نوجيه رساله للعالم المضطرب في ظل الاوضاع الغير مستقرة والحروب الدولية، بأن مصر لها شعب قوي يساندها ويقف بجانبها ويعي معنى الديمقراطية ويحدد مصير بلده بكلمته.

وأكد أن من خلال الحملة الميدانية يكون لنا دور توعوي والرد على اسئلة المواطنين بكيفيه الدخول على موقع الهيئة العليا للانتخابات، ومعرفة مكان اللجنه الانتخابية ولجان المغتربين وغيرها من الاستفسارات.

وواصل، ان المشاركة الانتخابية هي اول دليل التغيير والحفاظ على حقوقنا وممارسة الديمقراطية في مصر فعلينا ان نفهم صح ونتخذ قرار المشاركة من اجل اختيار الرئيس الأصلح لمصر.

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