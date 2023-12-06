الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمود مسلم: الانتخابات الرئاسية فرصة مهمة للأحزاب السياسية

محمود مسلم
محمود مسلم

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، إن الانتخابات الرئاسية الحالية تشكل فرصة مهمة للأحزاب السياسية.

مؤشر الانتخابات الرئاسية 

وأكد الدكتور محمود مسلم، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن الإقبال الكثيف من قِبل المصريين في الخارج على مقر السفارات المصرية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات مؤشر قوي للكثافة التي ستشهدها الانتخابات في الداخل المصري.

وأضاف أن المصريين في الخارج قطعوا الكثير من المسافات من أجل الذهاب إلى مقر السفارة المصرية في بلدان العالم المختلفة من أجل الإدلاء بأصواتهم، وهذا خير دليل على قوة الحس الوطني لديهم، معبرًا: "المصريون في الخارج لديهم انتماء للوطن كبير، وهم متابعون بصورة جيدة لكافة الأحداث التي تمر بها الدولة المصرية".

وتابع: "المصريون في الخارج عادة أكثر قلقًا على مصر ومتابعة لما يجري فيها بكل دقة".

جرائم الاحتلال

واستطرد: "مصر كانت تبكي عندما قام الاحتلال الصهيوني الغاشم بقصف مستشفى المعمداني في غزة، وهناك قلق نتيجة تحركات الجيش الإسرائيلي ناحية جنوب غزة، وما يحدث في غزة الآن إبادة جماعية ونرى مشاهد مأساوية وسط مجتمع دولي أعمى".

الدكتور محمود مسلم المحور 90 دقيقة الانتخابات الرئاسية رئيس مجلس الثقافة والإعلام بالشيوخ

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