الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هشام زعزوع يكشف لـ"الشاهد" سبب وقف السياحة الإيرانية فى مصر

هشام زعزوع وزير السياحة
هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق

قال هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، إن استُدعى من رئاسة الجمهورية لبحث استقبال السياحة الإيرانية في مصر.

وأضاف زعزوع خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "تم سؤالي هل السياحة الإيرانية سياحة جديرة بأن نبحث في تنشيطها في مصر؟، وأجبت أن عدد السياح الإيرانيين ليس قليلًا".

وتابع: "كنت أنظر للسياحة الإيرانية أنها مصدر رزق لمصر كحركة سياحة، وكنت أتحدث من الناحية السياحية المهنية ولم أتطرق إلى الأبعاد السياسية أو الأمنية الأخرى".

واستكمل: "طلبوا مني إعداد دراسة عن السياحة الإيرانية وعكست الحركة الكبيرة لها، وحصل حديث مطول وجهاز المخابرات قال إنه لديه مخاوف من السياحة الإيرانية والدخول في الأبعاد الدينية".

وأردف: "قالوا نوافق على دخول السياح الإيرانيين، لكن نتفادى الدخول في الأبعاد الدينية، وعملنا على هذا الأساس، وما حدث أننا استقبلنا وفدين ليس لهما علاقة بالأمور الدينية".

وأضاف: "استقبلت الرحلتين الأولى والثانية، لكن ما حدث أن الشارع المصري انتفض ولم يرَ هذا الجانب من الناحية المهنية، وأوقفنا حركة السياحة الإيرانية بسبب ذلك".

ويُعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

برنامج "الشاهد" يُذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".

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