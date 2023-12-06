الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. هدف لكل فريق في قمة مانشستر يونايتد وتشيلسي

مانشستر يونايتد وتشيلسي
مانشستر يونايتد وتشيلسي

تعادل مانشستر يونايتد مع ضيفه تشيلسي بهدف لمثله، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب “أولد ترافورد”، في قمة الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج”، موسم 2023-2024.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة التاسعة، لكن روبرت سانشيز حارس تشيلسي تصدى لتسديدة برونو فيرنانديز ببراعة.

وتمكن سكوت ماكتومناي من تسجيل الهدف الأول لـ مانشستر يونايتد في الدقيقة 19 من متابعة لتسديدة هاري ماجواير.

وعادل كول بالمر النتيجة لـ تشيلسي بهدف في الدقيقة 45، بتسديدة أرضية زاحفة.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل مانشستر يونايتد أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: ديوجو دالوت - فيكتور لينديلوف - هاري ماجواير - لوك شاو

خط الوسط: سفيان أمرابط - سكوت ماكتومناي - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: أنتوني - أليخاندرو جارناتشو - راسموس هويلوند

ومن جهته، كشف الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لـ تشيلسي، عن تشكيل فريقه لمواجهة مانشستر يونايتد.

تشكيل تشيلسي أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل تشيلسي أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي كالآتي: 

في حراسة المرمى: روبيرتو سانشيز

خط الدفاع: أكسيل ديساسي - تياجو سيلفا - ليفي كولويل - مارك كوكوريلا

خط الوسط: مويسيس كايسيدو - إنزو فيرنانديز - كول بالمر

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج - ميخايلو مودريك - نيكولاس جاكسون

ترتيب مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

- يتواجد فريق مانشستر يونايتد، تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج، حاليًا في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري  الإنجليزي برصيد 24 نقطة، جمعهم من 8 انتصارات، بينما تلقى 6 هزائم.

- بينما يتواجد فريق تشيلسي،تحت قيادة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، حاليًا في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري  الإنجليزي برصيد 10 نقاط بعد خوض 14 جولة، جمعهم من 5 انتصارات ومثلهم 5 هزائم، بينما حقق 4 تعادلات.

مانشستر يونايتد تشيلسى الدورى الانجليزى سكوت ماكتومناي كول بالمر

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