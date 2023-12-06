البابا تواضروس يطالب المصريين بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية "من أول ساعة"

دعا قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، جموع المصريين إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة، لافتا إلى أن المصريين في الخارج ظهروا في مجملهم بصورة طيبة خلال التصويت بالانتخابات.

وأضاف البابا تواضروس- خلال عظته الأسبوعية اليوم الأربعاء بكنيسة الشهيد فيلوباتير مرقوريوس "أبى سيفين" الأثرية بمصر القديمة- أنه على كل المصريين أن يشاركوا ويعبروا عن هذا الحق الدستوري، ويكون لنا صوت انتخابي، فالمشاركة والتعبير هي أن تمارس حقك ويكون حضوركا مهما".

وتابع إن "المشاركة تعلم أولادنا الحرص على وطنهم عندما يشاهدون آباءهم وأعمامهم هم يشاركون في الانتخابات".

وحث البابا تواضروس، المصريين بشكل عام، وليس الأقباط فقط، على ضرورة التوجه إلى صناديق الاقتراع من أول ساعة في فتح باب التصويت يوم الأحد، حتى يكون هناك فرصة للآخرين للتصويت وعدم الاعتماد على اليوم الثالث أو الساعات الأخيرة.