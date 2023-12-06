قيادات كنسية تُشيد بحملة الدستور: "صوتك لمصر" دعوة وطنية للمشاركة في الانتخابات

أشاد عدد من القيادات الكنسية والقبطية، بحملة جريدة الدستور "صوتك لمصر "، لدعوة المواطنين وتوعيتهم بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

ودعت العديد من القيادات الكنسية، وعلى رأسهم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها خلال الاسبوع المقبل.

وأكد البابا تواضروس، على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتعبير عن الرأى باعتبارها أحد أشكال التعبير عن المواطنة: “من علامات كونك مواطنًا مصريًّا مرتبطًا بوطنك أن يكون لك صوت وتعبر عن اختيارك”.

وقال الأنبا باخوم النائب البطريركي للكنيسة الكاثوليكية بمصر، والمتحدث الرسمي للكنيسة، إن غبطة البطريرك الأنبا ابراهيم اسحق،وجميع قيادات الكنيسة، يحثون ويشجعون المصريين على القيام بدورهم الانتخابي.

وأشار الأنبا "باخوم" في تصريحات خاصة لـ" الدستور" إلى أن جميعنا لنا دور في الجمهورية الجديدة للحث على المشاركة في الانتخابات، وهذه الجمهورية تتسم بروح المواطنة والمساواة والعدل، والذي لا يتحقق الإبمشاركتنا جميعًا كشركاء في بناء الوطن

من جانبه، أكد شادي محسن، الخادم بكنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك، بقبة الهواء، بشبرا، على أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، مشيدا بحملة الدستور" صوتك لمصر" التي تحث المصريين على المشاركة الانتخابية.

وأكد "شادي" في تصريحات خاصة لـ" الدستور" أن المشاركة في الانتخابات بصفة عامة، تعتبر من أهم وأعظم الحقوق الدستورية للمواطن بمصر، لأن لها تأثير في صنع حاضر ومستقبل البلاد تحت قيادة قوية وحكيمة تقود البلاد إلى الاستقرار والتقدم والرخاء، كما أن أهمية المشاركة الانتخابية، تكمن في شعور الناخب بمدى قيمة وتأثير صوته الانتخابي في العملية الانتخابية.

والكنيسة كذلك، تشجعنا على المشاركة في الانتخابات المقبلة، لأنها تؤكد أهمية التعبير عن الرأي، وعدم التكاسل تجاه ذلك، لأننا نحن الشباب نؤمن بإننا مستقبل الوطن وحاضره، وهذا يحملنا على عاتقنا مسؤولية المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية، حتى يرى العالم بأسره أن مصرنا تتقدم بسواعد شبابها.

في سياق متصل، وجه الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر لصعيد مصر رسالة إلى المصريين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية قائلا: "مهم نشارك في الانتخابات الرئاسية، إحنا صوتنا مهم وعايزين نشارك بصوتنا، نحن لا نوجه بانتخاب أحد، ولكننا نشجع شعبنا على المشاركة، الكنيسة لا تتدخل في السياسة ولكنها تهتم بالمشاركة في الشأن العام، ونحن جميعًا أساس بناء وطننا الغالي مصر ومشاركتنا الإيجابية تصنع مستقبلنا".

ومن جانبه، قال كريم كمال الكاتب والباحث في الشان السياسي والمسيحي تعليقا على حملة "الدستور" التي تحمل عنوان"صوتك أمانة " إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني علي كل مواطن لانك بذلك تشاركك في رسم مستقبل الوطن ومستقبلك ومستقبل الاجيال القادمة.



واضاف كمال في تصريحات خاصة لـ" الدستور" أن ما تم من انجازات علي أرض مصر خلال العقد الاخير يجعلنا جميعا متحمسين للمشاركة من اجل تكملة بناء مصر الحديثة القائمة علي سيادة القانون والديمقراطية والتعددية الحزبية والحريات الدينية والمواطنة وهي اشياء هامة تم ترسيخها خلال العشر اعوام الماضية والحفاظ عليها واجب وطني مهم .



واختتم كمال:"اناشد كل مواطن له حق الانتخاب المشاركة في مستقبل الوطن"