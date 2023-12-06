الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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من 4 محاور.. إسماعيل هنية يعرض لـ"القاهرة الإخبارية" رؤيته لمستقبل قطاع غزة

إسماعيل هنية
إسماعيل هنية

قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن قطاع غزة أرض فلسطينية يعيش فوقها شعب فلسطيني، وحده الذي يقرر مستقبلها المرتبط بالأرض والوطن والقضية الفلسطينية، لا يمكن لأي قوة أن تفرض شكل الحكم أو سيناريوهات القطاع في المستقبل، نحن من خلال إرادتنا الحرة والديمقراطية نقرر شكل ومستقبل القطاع، كما الضفة وكما الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي كمال ماضي في برنامج "ملف اليوم" على شاشة "القاهرة الإخبارية": قلت سابقًا إن لديّ خارطة طريق ورؤية حول هذا العدوان وكيفية إنهائه، والتعامل مع المسارات السياسية المرتبطة بالحقوق الفلسطينية للشعب الفلسطيني.

وأوضح أن الخطة من 4 عناصر: الأول وقف العدوان، والثاني إغاثة شعبنا الفلسطيني، والثالث تبادل الأسرى والوصول للصفقة الشاملة، والعنصر الرابع الوصول للمسار السياسي الذي ينهي الاحتلال عن الضفة وغزة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس مع حق تقرير المصير والعودة وفق القرارات الدولة ذات الصلة.

وشدد على أن الاستيطان في الضفة الغربي غير شرعي ويجب أن يزول، والحديث عن دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية يجب أن يكون عن دولة ذات سيادة كاملة دون مستوطنات أو مستوطنين، بلا وجود إسرائيلي صهيوني على أي شبر من أراضي الضفة أو الدولة الفلسطينية التي كفلها القانون والقرارات الدولية.

إسماعيل هنية: استكمال المفاوضات مرهون بوقف كامل لإطلاق النار فى غزة

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