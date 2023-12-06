الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وليد صلاح الدين يدعو المصريين للمشاركة في انتخابات الرئاسة: "صوتك أمانة"

الانتخاتبات الرئاسية
الانتخاتبات الرئاسية

دعا الكابتن وليد صلاح الدين، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، المصريين بالنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقرر لها أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وقال وليد صلاح، لـ"الدستور": “لازم ننزل ونشارك لنؤكد للعالم أن الشعب المصري يختار رئيسه، انزل وشارك صوتك أمانة”، مؤكدًا أن إقامة الانتخابات على مدار 3 أيام تعطي الفرصة لجميع المواطنين للإداء بأصواتهم في اليوم المتاح لكل منهم. 

وأعلنت مؤسسة "الدستور"، أمس، إطلاق مبادرة "صوتك لمصر" لتحفيز المواطنين على المشاركة في انتخابات الرئاسة، المقرر إجراؤها يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر، وتستمر حتى الثلاثاء 12 ديسمبر 2023.

وتهدف المبادرة إلى توعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم الانتخابية. كما تسعى المبادرة إلى إزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين في المشاركة في الانتخابات.

وتتضمن المبادرة مجموعة من الفعاليات والحملات الإعلامية التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع المصري. وتتضمن هذه الفعاليات:

إطلاق حملة تدوين على مواقع التواصل الاجتماعي على هاشتاج #صوتك_لمصر للتشجيع على المشاركة في الانتخابات والتوعية بأهميتها.
توفير المعلومات والبيانات اللازمة للمواطنين حول الانتخابات الرئاسية، وتسهيل الوصول للجان التصويت، عبر سلسلة من الأشكال الصحفية المختلفة: أخبار، مقالات، إنفوجرافيك، فيديو جرافيك.

وقال د.محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بمؤسسة الدستور، إن المبادرة تأتي في إطار حرص المؤسسة على المساهمة في تعزيز الديمقراطية ونشر الوعي الانتخابي بين المواطنين.

وأضاف الباز أن المبادرة تستهدف التأكيد على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، باعتبارها حقًا وواجبًا على كل مواطن مصري.

و"الدستور" مؤسسة إعلامية مستقلة تأسست 1995، وتصدر عنها صحيفة يومية ومنصة إلكترونية وهى مملوكة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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